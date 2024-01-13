«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Ученики лицея №29, расположенного в Амурском поселке, пожаловались на ситуацию в городском паблике «Омск Live». К публикации была прикреплена фотография супа, который школьникам дали на обед. Состав блюда оказался очень экономным — вода и куски картошки.
«А вот так кормят школьников в 29 лицее, суп а-ля называется», — рассказал автор поста.
Ранее Город55 писал о проблемах с питанием в некоторых омских школах после новогодних праздников. Оказалось, что из-за смены поставщика ученики остались без положенных обедов. По этому факту прокуратура организовала проверку.