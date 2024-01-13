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Ученики одной из омских школ пожаловались на качество питания в столовой

«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой

13 января 2024, 07:28
Фото: 1MI

Ученики одной из омских школ пожаловались на качество питания в столовой

На обед в учреждении детям дали «суп» из воды и кусков картошки.

Ученики лицея №29, расположенного в Амурском поселке, пожаловались на ситуацию в городском паблике «Омск Live». К публикации была прикреплена фотография супа, который школьникам дали на обед. Состав блюда оказался очень экономным — вода и куски картошки.

«А вот так кормят школьников в 29 лицее, суп а-ля называется», — рассказал автор поста.
Фото: Скриншот паблика «Омск Live»

Ранее Город55 писал о проблемах с питанием в некоторых омских школах после новогодних праздников. Оказалось, что из-за смены поставщика ученики остались без положенных обедов. По этому факту прокуратура организовала проверку.

Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул
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#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Питание школьников#Школьник#Новости#Школьное питание#Омская школа#Школы#Школьница#Школьная еда#Анастасия Баянова
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