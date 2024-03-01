«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя

Оказалось, что, из-за нехватки стульев в школьной столовой, некоторые дети вынуждены есть стоя. Родители, очевидно, недовольны таким положением дел. Они требуют изменить ситуацию и обеспечить всех учеников удобствами. Однако в городской администрации попросили лишь отнестись к проблеме с пониманием.