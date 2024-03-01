«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
В телеграм-канале Оксаны Фаниной, где омич делятся волнующими проблемами, родители учеников школы №109 рассказали, как проходит организация питания в учебном заведении.
Оказалось, что, из-за нехватки стульев в школьной столовой, некоторые дети вынуждены есть стоя. Родители, очевидно, недовольны таким положением дел. Они требуют изменить ситуацию и обеспечить всех учеников удобствами. Однако в городской администрации попросили лишь отнестись к проблеме с пониманием.
«К сожалению, столовая в школе № 109 действительно очень маленькая, и ученики принимают пищу частично сидя, частично стоя. Администрация школы № 109 просит родителей и обучающихся с пониманием отнестись к данной ситуации», — объяснили в мэрии.