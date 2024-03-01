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Ученики одной из омских школ едят в столовой стоя из-за нехватки стульев

«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя

1 марта 2024, 12:01
Фото: 1MI

Ученики одной из омских школ едят в столовой стоя из-за нехватки стульев

Об этом рассказали родители школьников в телеграм-канале Оксаны Фадиной, наличие проблемы признала и городская администрация.

В телеграм-канале Оксаны Фаниной, где омич делятся волнующими проблемами, родители учеников школы №109 рассказали, как проходит организация питания в учебном заведении.

Оказалось, что, из-за нехватки стульев в школьной столовой, некоторые дети вынуждены есть стоя. Родители, очевидно, недовольны таким положением дел. Они требуют изменить ситуацию и обеспечить всех учеников удобствами. Однако в городской администрации попросили лишь отнестись к проблеме с пониманием.

«К сожалению, столовая в школе № 109 действительно очень маленькая, и ученики принимают пищу частично сидя, частично стоя. Администрация школы № 109 просит родителей и обучающихся с пониманием отнестись к данной ситуации», — объяснили в мэрии.
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#Омск#Омская область#Школа#Жалобы#Школьники#Дети#Питание школьников#Новости#Школьное питание#Жалоба#Школьная еда#Анастасия Баянова
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