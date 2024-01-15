Проблем нет. Департамент образования Омска отреагировал на жалобы по питанию в школах

Также организацию питания в школах контролируют родители. У любого из них есть возможность попробовать блюда завтраков и обедов, оценить вкус и качество еды. Если у кого-то возникнут вопросы, то можно найти меню для детей на сайте того или иного заведения. Его должны размещать и на стенде в столовой.