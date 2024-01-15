Проблем нет. Департамент образования Омска отреагировал на жалобы по питанию в школах

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В департаменте образования администрации Омска рассказали, как организовано питание в городских школах. По данным ведомства на 15 января, во всех образовательных учреждениях горячие обеды подаются по утвержденному питанию, а порции соответствуют технологическим картам.
«Ведется необходимая документация, имеется бракеражный журнал, в котором отмечено качество приготовленной пищи», — говорят в департаменте.
Также организацию питания в школах контролируют родители. У любого из них есть возможность попробовать блюда завтраков и обедов, оценить вкус и качество еды. Если у кого-то возникнут вопросы, то можно найти меню для детей на сайте того или иного заведения. Его должны размещать и на стенде в столовой.
«Все вопросы, связанные с организацией питания, можно адресовать специалистам департамента образования по тел. 21-08-95 (ответственный — Фалалеева Ольга Ивановна). Для организации контроля процесса приготовления пищи необходимо обратиться к директору образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе депобра.
Одновременно с этим в школе № 28 учителя стали негодовать по поводу предоставленного в столовой обеда. На столы вынесли рис с курицей, но мяса в тарелках не оказалось. Как узнал Город55, в этом образовательном учреждении начал работу новый поставщик. По информации профильного департамента, из-за его просчетов по продуктам и возникла эта ситуация.
Кроме того, после новогодних каникул сразу в нескольких городских школах дети остались без обедов. Проблема возникла в тех учреждениях, где сменился поставщик питания. Прокуратура по данному факту организовала проверку.