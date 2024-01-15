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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

иллюстрация

Проблем нет. Департамент образования Омска отреагировал на жалобы по питанию в школах

15 января 2024, 07:32
Фото: Город55
иллюстрация

Департамент образования Омска отреагировал на жалобы по питанию в школах

В ведомстве отметили, что каждый родитель по своему желанию может оценить качество школьных обедов.

В департаменте образования администрации Омска рассказали, как организовано питание в городских школах. По данным ведомства на 15 января, во всех образовательных учреждениях горячие обеды подаются по утвержденному питанию, а порции соответствуют технологическим картам.

«Ведется необходимая документация, имеется бракеражный журнал, в котором отмечено качество приготовленной пищи», — говорят в департаменте.

Также организацию питания в школах контролируют родители. У любого из них есть возможность попробовать блюда завтраков и обедов, оценить вкус и качество еды. Если у кого-то возникнут вопросы, то можно найти меню для детей на сайте того или иного заведения. Его должны размещать и на стенде в столовой.

«Все вопросы, связанные с организацией питания, можно адресовать специалистам департамента образования по тел. 21-08-95 (ответственный — Фалалеева Ольга Ивановна). Для организации контроля процесса приготовления пищи необходимо обратиться к директору образовательного учреждения», — добавили в пресс-службе депобра.

Одновременно с этим в школе № 28 учителя стали негодовать по поводу предоставленного в столовой обеда. На столы вынесли рис с курицей, но мяса в тарелках не оказалось. Как узнал Город55, в этом образовательном учреждении начал работу новый поставщик. По информации профильного департамента, из-за его просчетов по продуктам и возникла эта ситуация.

Кроме того, после новогодних каникул сразу в нескольких городских школах дети остались без обедов. Проблема возникла в тех учреждениях, где сменился поставщик питания. Прокуратура по данному факту организовала проверку.

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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Жалобы#Дети#Департамент образования#Питание школьников#Новости#Школьное питание#Питание#Алина Ясинская
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