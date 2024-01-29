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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 09:48

В одной из омских школ учеников кормят супом с личинками и кашей со стеклом

Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ

29 января 2024, 09:47
Фото: 1MI

В одной из омских школ учеников кормят супом с личинками и кашей со стеклом

На ужасающие находки в еде пожаловались ученики школы №113 на улице 18-я Северная.

О сомнительном качестве питания в образовательном учреждении №113 стало известно после публикаций в социальных сетях. Так, фотографии блюд появились в городском паблике «Я живу в Омске».

На фото видно, как в супе, который предлагают детям на обед, помимо картошки, моркови и других составляющих плавает личинка. Такая же ситуация с компотом, где среди сухофруктов удалось найти живое существо. Кроме того, в каше, также предназначенной для школьников, обнаружили не менее ужасающую находку — кусок стекла, который мог легко проглотить ребенок.

Фото: Скриншот паблика «Я живу в Омске»

Напомним, что ранее на качество питание жаловались и в других школах Омска. Так, например, ученикам лицея №29, расположенного также в Амурском поселке, дали на обед суп с очень экономным составом — вода и куски картошки.

«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
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#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Питание школьников#Школьник#Новости#Школьное питание#Омская школа#Школы#Школьница#Школьная еда#Анастасия Баянова
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