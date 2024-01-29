Суп с личинками и каша со стеклом. Чем кормят учеников в одной из омских школ

На фото видно, как в супе, который предлагают детям на обед, помимо картошки, моркови и других составляющих плавает личинка. Такая же ситуация с компотом, где среди сухофруктов удалось найти живое существо. Кроме того, в каше, также предназначенной для школьников, обнаружили не менее ужасающую находку — кусок стекла, который мог легко проглотить ребенок.