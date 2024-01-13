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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня

Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня

13 января 2024, 14:01
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омские школьники пожаловались на качество питания в столовой

В соцсети попали кадры из столовой лицея №29, который находится в Амурском поселке. Школьники сфотографировали обед, который им предложило учебное заведение: суп с очень скромным составом — вода и куски картошки. Можно этим наесться или нет вопрос смешной и, скорое даже, риторический.

«А-ля суп». Ученики одной из омских школ пожаловались на еду в столовой
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Новость №2. На одной из омских автодорог из-за снега пропала целая полоса

Последствия снегопада сказались на многих городских дорогах, но на некоторых особенно сильно. Так, в редакцию Города55 с жалобой на состояние проезжей части обратилась омичка Мария. Она рассказала, что на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной в городке Нефтяников дорогу замело настолько, что сократилось количество полос. Такое состояние проезжей части не только усложняет движение автомобилей, но и может стать причиной ДТП.

«Всем плевать». На одной из омских дорог снегом замело целую полосу
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Новость №3. «Авангард» одержал победу в над хабаровским «Амуром» в последнем матче выездной серии

Всего на Дальнем Востоке команда провела четыре игры и во всех сумела набрать максимальное количество очков. Матч с «Амуром» не стал исключением даже несмотря на то, что сегодня ястребы дали отдохнуть своим лидерам — Владимиру Ткачеву, Риду Буше и Району Спунеру. Счет в матче открыл Иван Николишин, после, уже во втором периоде, удачно реализовал большинство «Авангарда» Николай Прохоркин. Победную шайбу же забросил Дамир Жафяров. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского «Авангарда».

Дальневосточное турне «Авангарда» завершилось победой над хабаровским «Амуром»
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