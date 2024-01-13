Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. Омские школьники пожаловались на качество питания в столовой
В соцсети попали кадры из столовой лицея №29, который находится в Амурском поселке. Школьники сфотографировали обед, который им предложило учебное заведение: суп с очень скромным составом — вода и куски картошки. Можно этим наесться или нет вопрос смешной и, скорое даже, риторический.
Новость №2. На одной из омских автодорог из-за снега пропала целая полоса
Последствия снегопада сказались на многих городских дорогах, но на некоторых особенно сильно. Так, в редакцию Города55 с жалобой на состояние проезжей части обратилась омичка Мария. Она рассказала, что на пересечении проспекта Королева и улицы Заозерной в городке Нефтяников дорогу замело настолько, что сократилось количество полос. Такое состояние проезжей части не только усложняет движение автомобилей, но и может стать причиной ДТП.
Новость №3. «Авангард» одержал победу в над хабаровским «Амуром» в последнем матче выездной серии
Всего на Дальнем Востоке команда провела четыре игры и во всех сумела набрать максимальное количество очков. Матч с «Амуром» не стал исключением даже несмотря на то, что сегодня ястребы дали отдохнуть своим лидерам — Владимиру Ткачеву, Риду Буше и Району Спунеру. Счет в матче открыл Иван Николишин, после, уже во втором периоде, удачно реализовал большинство «Авангарда» Николай Прохоркин. Победную шайбу же забросил Дамир Жафяров. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского «Авангарда».