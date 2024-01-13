Водяной суп, исчезновение дорожной полосы и победа «Авангарда». Омск сегодня

Всего на Дальнем Востоке команда провела четыре игры и во всех сумела набрать максимальное количество очков. Матч с «Амуром» не стал исключением даже несмотря на то, что сегодня ястребы дали отдохнуть своим лидерам — Владимиру Ткачеву, Риду Буше и Району Спунеру. Счет в матче открыл Иван Николишин, после, уже во втором периоде, удачно реализовал большинство «Авангарда» Николай Прохоркин. Победную шайбу же забросил Дамир Жафяров. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омского «Авангарда».