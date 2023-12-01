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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

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Updated Сегодня, 13:47

иллюстрация

Проверки прокуратуры. В Омске нашли множество нарушений при проверке питания в школах

1 декабря 2023, 13:45
Фото: Город55
иллюстрация

Прокуратура нашла множество нарушений при проверке школьного питания в Омске

Проверки в столовых общеобразовательных организаций будут продолжены.

В региональной прокуратуре рассказали о проверке в городских школах на территории Кировского и Центрального округов. Они организовали ее вместе с представителями Народного фронта Омской области.

Как выяснила проверяющая группа, в образовательных учреждениях занижали порции готовых блюд, неправильно хранили продукты, не делали маркировки разделочного инвентаря, товара. Также не делалась в пищеблоках обработка и дезинфекция посуды.

«Выявлены случаи нарушения сроков выплаты компенсации за горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства подготовили акты прокурорского реагирования. Были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ответственных лиц. Проверки в школах, касающиеся питания, будут организовывать еще, добавили в прокуратуре.

Омские чиновники решили лично посетить школьные столовые после жалоб на питание
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#Омск#Нарушения#Школа#Питание школьников#Новости#Проверка прокуратуры#Питание#Алина Ясинская
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