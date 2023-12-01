Проверки прокуратуры. В Омске нашли множество нарушений при проверке питания в школах

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В региональной прокуратуре рассказали о проверке в городских школах на территории Кировского и Центрального округов. Они организовали ее вместе с представителями Народного фронта Омской области.
Как выяснила проверяющая группа, в образовательных учреждениях занижали порции готовых блюд, неправильно хранили продукты, не делали маркировки разделочного инвентаря, товара. Также не делалась в пищеблоках обработка и дезинфекция посуды.
«Выявлены случаи нарушения сроков выплаты компенсации за горячее питание детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства подготовили акты прокурорского реагирования. Были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ответственных лиц. Проверки в школах, касающиеся питания, будут организовывать еще, добавили в прокуратуре.