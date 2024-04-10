Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой

В городском паблике «Омск Live» родители омских школьников разместили жалобу на качество питания в одном из образовательных учреждений. По их словам, ученики школы №93 в Амурском поселке вынуждены есть просроченные продукты на обед, из-за чего у детей случаются проблемы со здоровьем.