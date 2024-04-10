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Posted Вчера, 13:34

Published Вчера, 13:34

Modified Вчера, 13:34

Updated Вчера, 13:34

Омичи пожаловались на школу, в которой дети вынуждены есть некачественную еду

Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой

10 апреля 2024, 13:34
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на школу, в которой дети вынуждены есть некачественную еду

Родители детей, обучающихся в школе №93, рассказали о качестве питания в учреждении. По их словам, еда часто бывает некачественной, что сказывается на здоровье юных омичей.

В городском паблике «Омск Live» родители омских школьников разместили жалобу на качество питания в одном из образовательных учреждений. По их словам, ученики школы №93 в Амурском поселке вынуждены есть просроченные продукты на обед, из-за чего у детей случаются проблемы со здоровьем.

«Мой сын неоднократно жаловался, что именно после столовой его начинает тошнить и болит живот! Говорил, бывает суп как-то странно пахнет! Сегодня им давали йогурт, сын открыл, а там плесень, куда смотрит департамент образования и Роспотребнадзор?» — написала омичка.

На ситуацию отреагировали в городской администрации и пообещали провести проверку имеющийся информации.

«В случае ее подтверждения будут приняты соответствующие меры», — уверили в мэрии.
Фото: Скриншот «Омск Live»

Напомним, что в начале февраля региональное УФАС включило компанию «Инкос» в Реестр недобросовестных поставщиков, причиной стали нарушения при поставке в продуктов в учебное заведение.

Голодные школьники. УФАС внесло омскую компанию в список недобросовестных поставщиков
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