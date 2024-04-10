Йогурт с плесенью. Омичи пожаловались на школу, в которой детей кормят просрочкой

Posted Вчера, 13:34
Published Вчера, 13:34
Modified Вчера, 13:34
Updated Вчера, 13:34
В городском паблике «Омск Live» родители омских школьников разместили жалобу на качество питания в одном из образовательных учреждений. По их словам, ученики школы №93 в Амурском поселке вынуждены есть просроченные продукты на обед, из-за чего у детей случаются проблемы со здоровьем.
«Мой сын неоднократно жаловался, что именно после столовой его начинает тошнить и болит живот! Говорил, бывает суп как-то странно пахнет! Сегодня им давали йогурт, сын открыл, а там плесень, куда смотрит департамент образования и Роспотребнадзор?» — написала омичка.
На ситуацию отреагировали в городской администрации и пообещали провести проверку имеющийся информации.
«В случае ее подтверждения будут приняты соответствующие меры», — уверили в мэрии.
Напомним, что в начале февраля региональное УФАС включило компанию «Инкос» в Реестр недобросовестных поставщиков, причиной стали нарушения при поставке в продуктов в учебное заведение.