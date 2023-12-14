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Вопрос конкуренции. В Омске пожаловались в УФАС на организацию школьного питания

14 декабря 2023, 11:00
Фото: Город55
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Омская компания подала жалобу в УФАС на организацию школьного питания

Антимонопольщики отклонили жалобу из-за необоснованности доводов компании.

К омским антимонопольщикам поступила жалоба ООО СК «Инкос». Компанию не устроили действия департамента контрактной системы в сфере закупок администрации города. Вопросы возникли при торгах по организации горячего питания для учащихся младших классов в Омске.

По мнению представителей юрлица, критерию «квалификация участников закупки» не хватает дополнительных условий. Это, как отметил заявитель, нарушает свободу конкуренции участников конкурса. Под этот критерий подходил только один конкретный поставщик — ИП Костин О.В., что давало ему определенное преимущество. К слову, в этом году этот предприниматель побеждал в 105 из 145 аукционах по организации питания в городских школах.

Компания-заявитель сама же не участвовала в закупке. Вместе с тем ООО СК «Инкос» не представило доказательств к своей жалобе. Специалисты регионального УФАС не смогли сделать однозначный вывод об этой ситуации.

«Уполномоченным органом в возражениях на жалобу заявителя указано на отсутствие в его действиях нарушений норм действующего законодательства о контрактной системе. Установление заказчиками конкретных оцениваемых характеристик услуги, которые отвечают их потребностям и необходимы им с учетом специфики такой услуги, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Антимонопольщики рассмотрели три жалобы от заявителя, но признали доводы компании необоснованными.

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#Омск#Омская область#Жалобы#УФАС#Питание школьников#Новости#Питание#Алина Ясинская
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