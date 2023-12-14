Вопрос конкуренции. В Омске пожаловались в УФАС на организацию школьного питания

По мнению представителей юрлица, критерию «квалификация участников закупки» не хватает дополнительных условий. Это, как отметил заявитель, нарушает свободу конкуренции участников конкурса. Под этот критерий подходил только один конкретный поставщик — ИП Костин О.В., что давало ему определенное преимущество. К слову, в этом году этот предприниматель побеждал в 105 из 145 аукционах по организации питания в городских школах.