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Posted 25 сентября, 14:25

Published 25 сентября, 14:25

Modified 25 сентября, 14:28

Updated 25 сентября, 14:28

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Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня

25 сентября 2024, 14:25
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. На севере Омской области выпал первый снег

Сегодня в Таре неожиданно выпал первый снег, это стало настоящим удивлением для местных жителей. Отметим, что такое погодное явление прогнозировали синоптики, согласно их данным, осадки могут выпасть снова уже завтра.

Первый снег в Таре. В Омскую область зима пришла раньше времени
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Новость №2. Пенсионерка и ее внучка погибли в страшном пожаре в Омской области

Сегодня в Омской области случился пожар со смертельным исходом. В селе Цветнополье Азовского района из-за короткого замыкания загорелся частный дом, из огня не смогли выбраться 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Не спаслись. В страшном пожаре в омском селе погибли пенсионерка и пятилетняя девочка
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Новость №3. Ученик омский гимназии рассказал о компоте с червяком в школьной столовой

В одном из городских пабликов ученик гимназии №12 рассказал, что на обед ему дали компот с червяком. Кроме того, по словам юного омича, учителя говорили ему, что в этом нет ничего страшного. Ситуацией заинтересовался региональный Роспотребнадзор, проводится проверка.

«Компот с мясом». В Омске ученик школы пожаловался на червяка в напитке
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