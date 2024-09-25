Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня

В одном из городских пабликов ученик гимназии №12 рассказал, что на обед ему дали компот с червяком. Кроме того, по словам юного омича, учителя говорили ему, что в этом нет ничего страшного. Ситуацией заинтересовался региональный Роспотребнадзор, проводится проверка.