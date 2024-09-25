Первый снег, смертельный пожар и компот с червяком. Омск сегодня

Posted 25 сентября, 14:25
Published 25 сентября, 14:25
Modified 25 сентября, 14:28
Updated 25 сентября, 14:28
Новость №1. На севере Омской области выпал первый снег
Сегодня в Таре неожиданно выпал первый снег, это стало настоящим удивлением для местных жителей. Отметим, что такое погодное явление прогнозировали синоптики, согласно их данным, осадки могут выпасть снова уже завтра.
Новость №2. Пенсионерка и ее внучка погибли в страшном пожаре в Омской области
Сегодня в Омской области случился пожар со смертельным исходом. В селе Цветнополье Азовского района из-за короткого замыкания загорелся частный дом, из огня не смогли выбраться 73-летняя женщина и ее пятилетняя внучка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Новость №3. Ученик омский гимназии рассказал о компоте с червяком в школьной столовой
В одном из городских пабликов ученик гимназии №12 рассказал, что на обед ему дали компот с червяком. Кроме того, по словам юного омича, учителя говорили ему, что в этом нет ничего страшного. Ситуацией заинтересовался региональный Роспотребнадзор, проводится проверка.