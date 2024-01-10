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Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул

10 января 2024, 04:17
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские школьники после зимних каникул остались без обедов из-за смены поставщика

В такой ситуации оказались около 10 учебных заведений.

После выхода с зимних каникул ученики сразу нескольких школ остались без положенного питания. Произошло это, как сообщили в прокуратуре Омской области, в тех учреждениях, где сменился поставщик продуктов. Ведомство в связи с этим уже организовало проверку.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку бездействию поставщиков по организации и обеспечению школьного питания, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Городу55 в облпрокуратуре рассказали, что точное количество школ, в которых дети не получили обеды, еще уточняется. Но речь идет не более чем о 10 образовательных организациях. Питание в этих школах должны были организовывать компании «НПК Спецпитание» и «СК „Инкос“».

Отметим, что московская компания «НПК Спецпитание» начала работать в школах Омской области только в 2024 году. Она за 166 млн рублей будет кормить учеников 36 школ, которые раньше обслуживал в основном предприниматель Олег Костин. «НПК Спецпитание» владеет предприниматель Данила Шадрин из Московской области. Со школами фирма начала сотрудничать только в 2023 году.

Обновлено: На ситуацию с отсутствием питания в школах отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он сообщил, что школы перевели на сокращенное расписание, таким образом, дети проводят менее четырех часов в учреждении. Поставщики, по его словам, занимаются оборудованием пищеблоков и набором персонала.

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#Общество#Омск#Прокуратура#Школа#Прокуратура Омской области#Питание школьников#Новости#Проверка прокуратуры#Питание#Юлия Истомина
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