Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул

Отметим, что московская компания «НПК Спецпитание» начала работать в школах Омской области только в 2024 году. Она за 166 млн рублей будет кормить учеников 36 школ, которые раньше обслуживал в основном предприниматель Олег Костин. «НПК Спецпитание» владеет предприниматель Данила Шадрин из Московской области. Со школами фирма начала сотрудничать только в 2023 году.