Сменился поставщик. Омские школьники остались без обедов после новогодних каникул

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
После выхода с зимних каникул ученики сразу нескольких школ остались без положенного питания. Произошло это, как сообщили в прокуратуре Омской области, в тех учреждениях, где сменился поставщик продуктов. Ведомство в связи с этим уже организовало проверку.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку бездействию поставщиков по организации и обеспечению школьного питания, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.
Городу55 в облпрокуратуре рассказали, что точное количество школ, в которых дети не получили обеды, еще уточняется. Но речь идет не более чем о 10 образовательных организациях. Питание в этих школах должны были организовывать компании «НПК Спецпитание» и «СК „Инкос“».
Отметим, что московская компания «НПК Спецпитание» начала работать в школах Омской области только в 2024 году. Она за 166 млн рублей будет кормить учеников 36 школ, которые раньше обслуживал в основном предприниматель Олег Костин. «НПК Спецпитание» владеет предприниматель Данила Шадрин из Московской области. Со школами фирма начала сотрудничать только в 2023 году.
Обновлено: На ситуацию с отсутствием питания в школах отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он сообщил, что школы перевели на сокращенное расписание, таким образом, дети проводят менее четырех часов в учреждении. Поставщики, по его словам, занимаются оборудованием пищеблоков и набором персонала.