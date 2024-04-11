Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание

По этому факту начала проверку городская администрация, в ходе нее нарушений обнаружить не удалось. В мэрии сообщили, что продукты, в частности йогурты, проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на стол к школьникам. Кроме того, не удалось доказать, что фотография была действительно сделана в учебном заведении.