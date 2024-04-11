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В омской школе, на которую жаловались ученики, провела проверку администрация

Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание

11 апреля 2024, 09:09
Фото: 1MI

В омской школе, на которую жаловались ученики, провела проверку администрация

Вчера в соцсетях распространилась фотография йогурта с плесенью, который якобы дали на обед ученикам одной из школ, во время проверки никаких нарушений обнаружить не удалось.

Вчера в городских пабликах и СМИ распространилась фотография йогурта, который дали ученикам на обед в школе №93. В упаковке продукта один из детей обнаружил плесень. Родители ребенка отметили, что это не первый подобный случай: мальчик и ранее жаловался на качество питания в столовой.

По этому факту начала проверку городская администрация, в ходе нее нарушений обнаружить не удалось. В мэрии сообщили, что продукты, в частности йогурты, проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на стол к школьникам. Кроме того, не удалось доказать, что фотография была действительно сделана в учебном заведении.

«Йогурты организатором питания завозятся за день, срок хранения до 2 июля 2024 года. Температура хранения йогуртов в холодильнике в рамках санитарного законодательства. К классному руководителю и на пищеблок никто из детей не обращался. Нарушений на пищеблоке учреждения не обнаружено», — уверили в администрации.
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#Омск#Омская область#Школа#Школьники#Дети#Питание школьников#Школьник#Новости#Школьное питание#Омская школа#Школьная еда#Некачественная еда#Анастасия Баянова
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