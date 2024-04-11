Омская администрация проверила школу, в которой ученики жаловались на питание

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Вчера в городских пабликах и СМИ распространилась фотография йогурта, который дали ученикам на обед в школе №93. В упаковке продукта один из детей обнаружил плесень. Родители ребенка отметили, что это не первый подобный случай: мальчик и ранее жаловался на качество питания в столовой.
По этому факту начала проверку городская администрация, в ходе нее нарушений обнаружить не удалось. В мэрии сообщили, что продукты, в частности йогурты, проходят тщательную проверку перед тем, как попасть на стол к школьникам. Кроме того, не удалось доказать, что фотография была действительно сделана в учебном заведении.
«Йогурты организатором питания завозятся за день, срок хранения до 2 июля 2024 года. Температура хранения йогуртов в холодильнике в рамках санитарного законодательства. К классному руководителю и на пищеблок никто из детей не обращался. Нарушений на пищеблоке учреждения не обнаружено», — уверили в администрации.