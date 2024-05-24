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Отлов собак

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2024
Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня
24 мая, 17:14
Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня
27 марта, 14:37
Противостояние жильцов. Появились подробности нападения стаи собак на ребенка в Омске
27 марта, 14:04
Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка
27 февраля, 12:10
«Все мертвые». В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак
19 февраля, 12:37
Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня
26 января, 13:56
«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак
26 января, 05:53
Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня
17 января, 13:53
Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома
17 января, 12:57
Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске
13 января, 04:37
Нападение собак на школьника, отмена Лолиты и тройное ДТП на мосту. Омск сегодня
12 января, 14:03
Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
12 января, 04:35
2023
Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак
По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства собираются запустить проверку.
18 декабря 2023, 08:54
«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия
11 декабря 2023, 10:44
Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня
15 ноября 2023, 13:59
В Омске будут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных
Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей.
16 февраля 2023, 05:34

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