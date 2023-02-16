Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Омске будут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных

16 февраля 2023, 05:34
Фото: 1MI
Иллюстрация
Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Законодательное собрание Омской области сегодня, 16 февраля, приняло закон, предусматривающий административную ответственность за непринятие мер по отлову безнадзорных животных. Инициатором нововведений выступила региональная прокуратура. 

Совершение правонарушений влечет предупреждение либо штраф на должностных лиц - от 3 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей. За повторное нарушение, в течение года, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 100 тыс. рублей.

Проблема безнадзорных животных в последнее время все чаще попадает в поле зрения правоохранительных органов. Например, в Лузинском сельском поселении отловили 18 бездомных животных после вмешательства прокуратуры Омского района. Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино  существует давно.

В Омске собираются радикально решить вопрос с отловом бездомных собак
Узнать подробнее
Омская администрация ответила на жалобу о нападении бездомных собак на ребенка
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Животные#Административный штраф#Административная ответственность#Законодательное Собрание Омской области#Общество#Омск#Отлов собак
Подпишитесь
Суд сохранил отсрочку от мобилизации для 12 омских предприятий
Сегодня, 03:18
В деле о земле под «Агро Омском» подана кассационная жалоба
Сегодня, 05:11
Омская прокуратура обжаловала приговор экс-начальнику городской полиции Быкову
Сегодня, 08:35
Нужно 4,5 млрд рублей. С 2017 года аварийный жилищный фонд в Омске пополнили 142 дома
Сегодня, 08:38
Экс-директор «Мостовика» прокомментировал возможное строительство моста через Иртыш
Сегодня, 06:01
В Омске налоговая окончательно закрывает «Бизнес-Курс»
Сегодня, 06:39