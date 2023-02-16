В Омске будут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных

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Законодательное собрание Омской области сегодня, 16 февраля, приняло закон, предусматривающий административную ответственность за непринятие мер по отлову безнадзорных животных. Инициатором нововведений выступила региональная прокуратура.
Совершение правонарушений влечет предупреждение либо штраф на должностных лиц - от 3 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 10 до 20 тыс. рублей. За повторное нарушение, в течение года, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц – от 40 до 100 тыс. рублей.
Проблема безнадзорных животных в последнее время все чаще попадает в поле зрения правоохранительных органов. Например, в Лузинском сельском поселении отловили 18 бездомных животных после вмешательства прокуратуры Омского района. Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино существует давно.