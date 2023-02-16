В Омске будут штрафовать за нарушение требований по отлову бездомных животных

Проблема безнадзорных животных в последнее время все чаще попадает в поле зрения правоохранительных органов. Например, в Лузинском сельском поселении отловили 18 бездомных животных после вмешательства прокуратуры Омского района. Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино существует давно.