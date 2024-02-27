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Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка

27 февраля 2024, 12:10
Фото: Изображение Midjourney
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Прокуратура займется случаем нападения собак на беременную омичку и школьницу

Инциденты с участием бродячих собак произошли в Центральном и Ленинском округах, в подробностях каждого из них начали разбираться правоохранительные органы.

Региональная прокуратура начала проводить проверку по сообщениям из СМИ. Предварительно установлено, что 26 февраля стая бездомных собак напала на беременную омичку в районе улицы 5-я Северная. Они повалили женщину на снег и нанесли ей повреждения.

Еще один инцидент случился во дворе дома на улице Новокирпичной, там собака напала на первоклассницу. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на бродячих животных, однако никаких мер по решению проблемы так и не было принято.

По факту обоих случаев прокуратура и следственный комитет Омской области проведут проверки, в ходе них будут установлены все обстоятельства случившегося, а также круг виновных лиц.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Нападение#Бездомные собаки#Новости#Собака#Укусила собака#Отлов собак#Нападение на ребенка#Анастасия Баянова
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