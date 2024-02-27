Прокуратура проведет проверку после нападения собак на беременную омичку и ребенка

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Региональная прокуратура начала проводить проверку по сообщениям из СМИ. Предварительно установлено, что 26 февраля стая бездомных собак напала на беременную омичку в районе улицы 5-я Северная. Они повалили женщину на снег и нанесли ей повреждения.
Еще один инцидент случился во дворе дома на улице Новокирпичной, там собака напала на первоклассницу. По словам местных жителей, они неоднократно жаловались на бродячих животных, однако никаких мер по решению проблемы так и не было принято.
По факту обоих случаев прокуратура и следственный комитет Омской области проведут проверки, в ходе них будут установлены все обстоятельства случившегося, а также круг виновных лиц.