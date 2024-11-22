Нашествие бродячих собак, аномальное похолодание и километровые пробки. Омск сегодня

В региональном УМВД Городу55 рассказали, в каких районах Омска живут самые агрессивные бродячие собаки. На первом месте оказался Центральный округ, там псы нападали на людей 15 раз с начала года. На втором месте — Ленинский округ, где таких происшествий было 12. Далее — Кировский, там случилось девять нападений, на два меньше зафиксировано в Советском округе. Самым безопасным же оказался Октябрьский округ, где собаки нападали на омичей шесть раз.