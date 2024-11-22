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Posted 22 ноября, 13:48

Published 22 ноября, 13:48

Modified 22 ноября, 13:48

Updated 22 ноября, 13:48

Иллюстрация

Нашествие бродячих собак, аномальное похолодание и километровые пробки. Омск сегодня

22 ноября 2024, 13:48
Фото: gorod55.ru. Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В полиции рассказали, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей

В региональном УМВД Городу55 рассказали, в каких районах Омска живут самые агрессивные бродячие собаки. На первом месте оказался Центральный округ, там псы нападали на людей 15 раз с начала года. На втором месте — Ленинский округ, где таких происшествий было 12. Далее — Кировский, там случилось девять нападений, на два меньше зафиксировано в Советском округе. Самым безопасным же оказался Октябрьский округ, где собаки нападали на омичей шесть раз.

Десятки обращений в год. Где в Омске чаще всего бездомные собаки нападают на людей
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Новость №2. В Омскую область скоро придут сильные морозы

Первые зимние морозы ждут регион уже в начале декабря. По данным синоптиков, температура сильно понизится с 4-го числа. Похолодание в Омскую область принесет антициклон, который движется с востока Западной Сибири. Но соседям омичей из Томской, Кемеровской областей, например, повезет меньше. В ночь на 5 декабря у них похолодает до -34 градусов.

Омская область окажется в зоне антициклона с морозами до -33 градусов
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Новость №3. В вечерний час-пик омские дороги сковали пробки

Вечером пятницы на омских дорогах образовались 7-балльные пробки. На многих участках причиной продолжительных заторов стали ДТП. Самыми «проблемными» оказались центральные магистрали, пробки также образовались на дорогах Левобережья и двух перекрестках в Нефтяниках.

По традиции: вечером пятницы на омских дорогах образовались 7-балльные пробки
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