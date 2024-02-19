«Все мертвые». В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак

О жутком инциденте рассказали в паблике «Инцидент Омск». По словам местных, неизвестного мужчину, который приехал с подозрительным пакетом, видели у затона «Сургутка». После того как он покормил собак, животные остались лежать на заснеженных обочинах дороги.