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Posted Сегодня, 12:37

Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Иллюстрация

«Все мертвые». В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак

19 февраля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак

По словам местных жителей, именно после его приезда на обочинах дороги появились обездвиженные животные.

О жутком инциденте рассказали в паблике «Инцидент Омск». По словам местных, неизвестного мужчину, который приехал с подозрительным пакетом, видели у затона «Сургутка». После того как он покормил собак, животные остались лежать на заснеженных обочинах дороги.

«Приехал дед с пакетом, покормил собак, спустя пару часов собаки мертвые», — написано в публикации.

В подтверждение своим словам, автор прикрепил к записи фотографию, на которой видно несколько обездвиженных собак.

Фото: Скриншот паблика «Инцидент Омск»

Напомним, что недавно в омском суде наказали хозяина собаки. Животное покусало мальчика, который прогуливался по улице в селе Бологое. За моральный вред владелец собаки выплатил ребенку 25 000 рублей.

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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Бездомные собаки#Новости#Собака#Погибшие собаки#Отлов собак#Анастасия Баянова
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