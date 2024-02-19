«Все мертвые». В Омской области неизвестный мужчина отравил стаю бездомных собак

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
О жутком инциденте рассказали в паблике «Инцидент Омск». По словам местных, неизвестного мужчину, который приехал с подозрительным пакетом, видели у затона «Сургутка». После того как он покормил собак, животные остались лежать на заснеженных обочинах дороги.
«Приехал дед с пакетом, покормил собак, спустя пару часов собаки мертвые», — написано в публикации.
В подтверждение своим словам, автор прикрепил к записи фотографию, на которой видно несколько обездвиженных собак.
Напомним, что недавно в омском суде наказали хозяина собаки. Животное покусало мальчика, который прогуливался по улице в селе Бологое. За моральный вред владелец собаки выплатил ребенку 25 000 рублей.