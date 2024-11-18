Свалка ртутных градусников, отлов бездомных собак и смертельное ДТП. Омск сегодня

Posted 18 ноября, 13:47
Published 18 ноября, 13:47
Modified 18 ноября, 13:47
Updated 18 ноября, 13:47
Новость №1. В Омске обнаружили горы ртутных градусников
В Советском округе Омска за поселком Николаевка неизвестные выбросили две фуры ртутных градусников. Омичи сообщают, что это место часто проходят люди, в том числе дети, и ртуть представляет серьезную угрозу для здоровья, так как даже небольшое количество этого вещества может вызвать отравление. В минприроды рассказали, что информацию об этом передали специалистам эконадзора, они отправятся на место и обследуют территорию.
Новость №2. Омичи высказались об отлове бездомных собак с городских улиц
Идея отлавливать бродячих собак с городских улиц вызвала бурные обсуждения. Омичи оставили свое мнение в паблике Города55 в соцсети. Кто-то считает, что бездомных собак нужно «убирать», так как они часто нападают на прохожих и ведут себя агрессивно без видимых на то причин. Кто-то же высказался о том, что лучше штрафовать людей, выбрасывающих животных на улицу, так как именно это корень проблемы.
Новость №3. Предприниматель Дмитрий Мельников погиб в ДТП на омской трассе
В недавней аварии на трассе в Любинском районе погиб омский предприниматель Дмитрий Мельников. Он был соучредителем компании «Чистый город» и фирмы «Веселые колобки». Прощание с мужчиной состоится 20 ноября с 13:00 до 14:00 в зале памяти (10 лет Октября, 208В).