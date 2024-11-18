Свалка ртутных градусников, отлов бездомных собак и смертельное ДТП. Омск сегодня

Идея отлавливать бродячих собак с городских улиц вызвала бурные обсуждения. Омичи оставили свое мнение в паблике Города55 в соцсети. Кто-то считает, что бездомных собак нужно «убирать», так как они часто нападают на прохожих и ведут себя агрессивно без видимых на то причин. Кто-то же высказался о том, что лучше штрафовать людей, выбрасывающих животных на улицу, так как именно это корень проблемы.