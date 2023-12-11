«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Сообщение о проблеме появилось в паблике «Бюро находок Омска». Омичка рассказала, что на территории предприятий по адресам: Окружная дорога, 13, 13а, 13б и 13в, оказались запертыми несколько щенков.
«На прошлой неделе обнаружила здесь щенков. Три из них остались живы, начала их кормить. Ранее в муниципальный приют отсюда вывезли на стерилизацию и кастрацию шесть щенков», — рассказала женщина.
Однако сегодня омичку не пустили на территорию предприятий, также запретили и забрать щенков. Охранник, по словам женщины, встретил ее нецензурной бранью и закрыл ворота. Щенки же остались по ту сторону.
«Одну мы не успели стерилизовать, она родила щенков и они находятся здесь. Сегодня охранник встретил меня нецензурной бранью и закрыл ворота, на территорию нас не пустили даже отловить щенков. Охранник ругается, угрожает, сказал, руководитель запретил. Помогите, что нам делать? Эти щенки здесь просто погибнут», — просит женщина.
Напомним, что недавно жители дома на ул. Моторной, 11, спасли собаку, замурованную во время ремонта труб. Она несколько дней просидела в строительной ловушке, МЧС на вызов не приехали, а с муниципальным приютом для животных у горожан связаться не получилось. Жители окрестных домов освободили ее самостоятельно.