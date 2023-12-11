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Омичи рассказали о щенках, которые оказались заперты на территории предприятия

«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия

11 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI

Омичи рассказали о щенках, которые оказались заперты на территории предприятия

Ранее неравнодушным разрешали подкармливать животных на территории, однако теперь руководство запретило это делать.

Сообщение о проблеме появилось в паблике «Бюро находок Омска». Омичка рассказала, что на территории предприятий по адресам: Окружная дорога, 13, 13а, 13б и 13в, оказались запертыми несколько щенков.

«На прошлой неделе обнаружила здесь щенков. Три из них остались живы, начала их кормить. Ранее в муниципальный приют отсюда вывезли на стерилизацию и кастрацию шесть щенков», — рассказала женщина.

Однако сегодня омичку не пустили на территорию предприятий, также запретили и забрать щенков. Охранник, по словам женщины, встретил ее нецензурной бранью и закрыл ворота. Щенки же остались по ту сторону.

«Одну мы не успели стерилизовать, она родила щенков и они находятся здесь. Сегодня охранник встретил меня нецензурной бранью и закрыл ворота, на территорию нас не пустили даже отловить щенков. Охранник ругается, угрожает, сказал, руководитель запретил. Помогите, что нам делать? Эти щенки здесь просто погибнут», — просит женщина.

Напомним, что недавно жители дома на ул. Моторной, 11, спасли собаку, замурованную во время ремонта труб. Она несколько дней просидела в строительной ловушке, МЧС на вызов не приехали, а с муниципальным приютом для животных у горожан связаться не получилось. Жители окрестных домов освободили ее самостоятельно.

Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
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#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Новости#Приют для собак#Собака#Щенки#Отлов собак#Щенок#Анастасия Баянова
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