«Заживо замуровали». Омичи рассказали о щенках, запертых на территории предприятия

Напомним, что недавно жители дома на ул. Моторной, 11, спасли собаку, замурованную во время ремонта труб. Она несколько дней просидела в строительной ловушке, МЧС на вызов не приехали, а с муниципальным приютом для животных у горожан связаться не получилось. Жители окрестных домов освободили ее самостоятельно.