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Posted 28 ноября, 04:56

Published 28 ноября, 04:56

Modified 28 ноября, 04:58

Updated 28 ноября, 04:58

Иллюстрация

Мэр Сергей Шелест обещал отловить собак, которые покусали юную омичку

28 ноября 2024, 04:56
Фото: 1MI. Иллюстрация
Инцидент произошел на улице Малиновского. Свора бездомных собак напала на 14-летнюю девочку. Ребенку потребовалась помощь врачей.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал нападение бездомных собак на 14-летнюю девочку на улице Малиновского. Животные покусали ребенку ноги, потребовалась помощь врачей.

«Специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия», — написал градоначальник в своем тг-канале.

Отметим, что там же на улице Малиновского в середине ноября бездомный пес укусил местную жительницу. В мэрии сообщили, что сотрудники муниципального приюта выезжали на место и отловили одну собаку.

«В настоящее время бригада отлова приюта работает на указанной территории совместно с волонтерами, которые владеют информацией по передвижениям и местам обитания безнадзорных собак», — добавили в администрации города.

Ранее в полиции сообщили, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей. «Лидером» стал ЦАО.

Потребовалась помощь врачей. В Омске свора бездомных собак напала на ребенка
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#Евгений Игишев#Происшествия#Омск#Безопасность#Происшествие#Подросток#Бездомные собаки#Волонтеры#Отлов собак
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