Мэр Сергей Шелест обещал отловить собак, которые покусали юную омичку

Posted 28 ноября, 04:56
Published 28 ноября, 04:56
Modified 28 ноября, 04:58
Updated 28 ноября, 04:58
Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал нападение бездомных собак на 14-летнюю девочку на улице Малиновского. Животные покусали ребенку ноги, потребовалась помощь врачей.
«Специалисты муниципального приюта для животных отработают территорию, собаки будут отловлены и направлены в учреждение. Юной омичке желаю поскорее оправиться от происшествия», — написал градоначальник в своем тг-канале.
Отметим, что там же на улице Малиновского в середине ноября бездомный пес укусил местную жительницу. В мэрии сообщили, что сотрудники муниципального приюта выезжали на место и отловили одну собаку.
«В настоящее время бригада отлова приюта работает на указанной территории совместно с волонтерами, которые владеют информацией по передвижениям и местам обитания безнадзорных собак», — добавили в администрации города.
Ранее в полиции сообщили, в каких округах Омска собаки чаще всего нападают на людей. «Лидером» стал ЦАО.