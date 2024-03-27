Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Иллюстрация

Противостояние жильцов. Появились подробности нападения стаи собак на ребенка в Омске

27 марта 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Появились подробности нападения стаи собак на 9-летнюю омичку

Во дворе дома на улице Сулеймана Стальского на девочку напали бродячие собаки, которых подкармливают местные жители.

В администрации Омска рассказали подробности нападения стаи бездомных собак на ребенка. Инцидент произошел на улице Сулеймана Стальского в Ленинском округе, после происшествия с родителями пострадавшей девочки связалось руководство муниципального приюта. Сейчас на месте работает спецбригада.

В мэрии обратили внимание на причину появления бродячих собак во дворах домов №10 и 8 на этой улице. Оказалось, что здесь уже долгое время происходит противостояние жильцов. Некоторые омичи подкармливают животных и строят им будки, а другие — постоянно вызывают бригады для отлова.

В прошлом году, после многочисленных жалоб, все будки были ликвидированы, однако местные продолжают кормить собак, именно поэтому они не уходят с территории. За время всех выездов здесь удалось поймать лишь одного пса.

«Дополнительно с завтрашнего дня в Омске будут организованы дополнительные рейды по отлову опасных безнадзорных собак», — рассказали в городской администрации.
Живут во дворе более пяти лет. В Омске стая собак покусала 9-летнюю девочку
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Бездомные собаки#Новости#Собака#Отлов собак#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Застройщикам ради новых домов и парковок в Омске разрешили срубить почти 200 деревьев
Сегодня, 04:23
Отрезанное Левобережье: как омичи добираются до работы после перекрытия Архитекторов
Сегодня, 06:08
И снова ТЦ. Рядом с омским парком 30 лет ВЛКСМ хотят вырубить около 300 деревьев
Вчера, 05:05
Субкультуры омских пацанов. Как DAS Pridurcos шокировали людей экстремальными трюками
Вчера, 06:14
На город опустился густой туман. В Омске не смогли приземлиться сразу пять рейсов
Сегодня, 02:42
Мэр Томска Махиня возьмет к себе в заместители чиновницу из Омска
Сегодня, 06:43
"