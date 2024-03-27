Противостояние жильцов. Появились подробности нападения стаи собак на ребенка в Омске

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В администрации Омска рассказали подробности нападения стаи бездомных собак на ребенка. Инцидент произошел на улице Сулеймана Стальского в Ленинском округе, после происшествия с родителями пострадавшей девочки связалось руководство муниципального приюта. Сейчас на месте работает спецбригада.
В мэрии обратили внимание на причину появления бродячих собак во дворах домов №10 и 8 на этой улице. Оказалось, что здесь уже долгое время происходит противостояние жильцов. Некоторые омичи подкармливают животных и строят им будки, а другие — постоянно вызывают бригады для отлова.
В прошлом году, после многочисленных жалоб, все будки были ликвидированы, однако местные продолжают кормить собак, именно поэтому они не уходят с территории. За время всех выездов здесь удалось поймать лишь одного пса.
«Дополнительно с завтрашнего дня в Омске будут организованы дополнительные рейды по отлову опасных безнадзорных собак», — рассказали в городской администрации.