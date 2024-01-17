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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

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Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня

17 января 2024, 13:53
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Суд признал омского экс-полицейского виновным в продаже наркотиков

Куйбышевский районный суд Омской области вынес приговор 35-летнему бывшему полицейскому за незаконную продажу наркотиков. Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы установить, что 21 августа прошлого года подсудимый продал знакомой 12 грамм запрещенного вещества за 10 000 рублей. После этого мужчину задержали и уволили из органов. Кроме того, после 6-летнего заключения он не сможет занимать должности на госслужбе в правоохранительной системе в течение пяти лет.

Перешел на сторону зла. Омского полицейского признали виновным в продаже наркотиков
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Новость №2. На окраине Омска стая собак живет во дворе дома и гуляет по территории детсада

Сегодня жители улицы Романенко в Чкаловском поселке рассказали о соседстве со стаей собак, которые живут на территории двора уже около месяца. По словам местных, животные агрессивны и могут набрасываться на людей. Кроме того, они заходят и за ворота детского сада, где гуляют дети. Ситуация не решается даже несмотря на то, что недавно в другом районе Омска уже произошел несчастный случай с нападением стаи собак на ребенка.

Забегают даже в детский сад. На окраине Омска стая собак месяц живет во дворе дома
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Новость №3. Синоптик рассказала, почему в Омске так много снега

Начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко поделилась с жителями региона «погодными» итогами первой половины зимы. В ходе рассказа она отметила неустойчивый характер погоды, от предновогодней оттепели до морозов в -40 градусов. Также в декабре был трижды установлен новый рекорд — были перекрыты температурные максимумы. Так, например, 22 декабря термометр зафиксировал +2,6 градусов — впервые с 1982 года. И это не все сюрпризы погоды, которые произошли за первую половину зимы. Более подробный анализ от эксперта читайте в материале.

Побитые рекорды и новые сюрпризы. Как прошла половина зимы в Омске
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