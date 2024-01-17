Полицейский-наркодилер, собаки в детском саду и зимние рекорды. Омск сегодня

Сегодня жители улицы Романенко в Чкаловском поселке рассказали о соседстве со стаей собак, которые живут на территории двора уже около месяца. По словам местных, животные агрессивны и могут набрасываться на людей. Кроме того, они заходят и за ворота детского сада, где гуляют дети. Ситуация не решается даже несмотря на то, что недавно в другом районе Омска уже произошел несчастный случай с нападением стаи собак на ребенка.