Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В паблике «Омск Live» появилась жалоба на бездомных собак. Агрессивная стая напала на ребенка рядом с домом по улице Мельничная, 58в. Мальчик вышел из дома и отправился в школу, когда его настигли животные.
Камеры видеонаблюдения запечатлели нападение. Один из псов повалил школьника на землю, потом к нему подключились другие и окружили жертву. Как рассказала тетя мальчика, они прокусили ему синтепоновые штаны и школьные брюки. Он получил травму, что зафиксировали в травмпункте.
«Из соседнего подъезда мужчина увидел и подоспел на помощь, иначе неизвестно, чем это могло закончиться. Огромная благодарность мужчине», — отметила женщина в соцсетях.
По ее словам, это не первый случай, когда собаки нападают на людей. Омичка уточнила, что местные жители неоднократно обращались с жалобой на агрессивных животных в различные места, но это не дало результата.
В администрации Омска сообщили, что сотрудники муниципального приюта для животных отправились в Старый Кировск на этот адрес, чтобы отловить стаю. По информации пресс-центра мэрии, в этом году заявок на отлов в районе улицы Мельничная не было. Последний раз туда выезжали в начале декабря 2023 года.