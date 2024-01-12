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Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

иллюстрация

Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске

12 января 2024, 04:35
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске

В горадминистрации сообщили, что местные жители не вызывали в этом году бригады по отлову бездомных животных.

В паблике «Омск Live» появилась жалоба на бездомных собак. Агрессивная стая напала на ребенка рядом с домом по улице Мельничная, 58в. Мальчик вышел из дома и отправился в школу, когда его настигли животные.

Камеры видеонаблюдения запечатлели нападение. Один из псов повалил школьника на землю, потом к нему подключились другие и окружили жертву. Как рассказала тетя мальчика, они прокусили ему синтепоновые штаны и школьные брюки. Он получил травму, что зафиксировали в травмпункте.

«Из соседнего подъезда мужчина увидел и подоспел на помощь, иначе неизвестно, чем это могло закончиться. Огромная благодарность мужчине», — отметила женщина в соцсетях.
Фото: «Омск Live»

По ее словам, это не первый случай, когда собаки нападают на людей. Омичка уточнила, что местные жители неоднократно обращались с жалобой на агрессивных животных в различные места, но это не дало результата.

В администрации Омска сообщили, что сотрудники муниципального приюта для животных отправились в Старый Кировск на этот адрес, чтобы отловить стаю. По информации пресс-центра мэрии, в этом году заявок на отлов в районе улицы Мельничная не было. Последний раз туда выезжали в начале декабря 2023 года.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Бродячие собаки#Собаки#Дети#Бездомные собаки#Новости#Отлов животных#Отлов собак#Нападение на ребенка#Алина Ясинская
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