Отогнал сосед. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске

В администрации Омска сообщили, что сотрудники муниципального приюта для животных отправились в Старый Кировск на этот адрес, чтобы отловить стаю. По информации пресс-центра мэрии, в этом году заявок на отлов в районе улицы Мельничная не было. Последний раз туда выезжали в начале декабря 2023 года.