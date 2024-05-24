Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня

Бродячая собака напала на 10-летнюю омичку на улице 2-я Челюскинцев, в результате девочке наложили три шва. Мать пострадавшей рассказала, что в муниципальном приюте ей не поверили и утверждали, что фотографии травмы ребенка поддельные. Сейчас по этому факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.