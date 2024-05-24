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Posted Сегодня, 17:14

Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

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Нападение собаки, недопуск на Олимпиаду и легионер за 1000 рублей. Омск сегодня

24 мая 2024, 17:14
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Бродячая собака прокусила ногу 10-летней омичке

Бродячая собака напала на 10-летнюю омичку на улице 2-я Челюскинцев, в результате девочке наложили три шва. Мать пострадавшей рассказала, что в муниципальном приюте ей не поверили и утверждали, что фотографии травмы ребенка поддельные. Сейчас по этому факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.

Омичка пожаловалась на бездействие службы отлова после нападения собаки на ее дочь
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Новость №2. Чемпионку по стрельбе Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет принять участие в Играх в Париже, об этом сообщила ее тренер Наталья Кудрина. Причина — лишение возможности получить нейтральный статус, без которого выступление на Олимпиаде невозможно.

Омичку Виталину Бацарашкину не допустили до участия в Олимпиаде-2024
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Новость №3. Омский «Авангард» заплатил за переход Даррена Дица из ЦСКА ровно тысячу рублей

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт с Дарреном Дицем, который ранее выступал за ЦСКА. За переход из московского клуба в омский «армейцы» получили «скромную» компенсацию, которая необходима по требованиям КХЛ. Так, за переход спортсмена «Авангард» выплатил ЦСКА тысячу рублей.

«Скромная» компенсация. Омский «Авангард» заплатил за переход Дица ровно 1000 рублей
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