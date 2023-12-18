Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак

Многие сельчане жаловались на то, что в поселке разгуливают стаи бездомных животных. По их информации, отлов собак проводится в Крутой Горке плохо. Также прокурору сообщили о недостаточном социальном обслуживании, ненадлежащей работе структурных подразделений городской администрации. Обращались к сотруднику ведомства и по другим вопросам.