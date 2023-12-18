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Сельчане Омской области пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак

Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак

18 декабря 2023, 08:54
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Сельчане Омской области пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак

По каждому обращению сотрудники надзорного ведомства собираются запустить проверку.

В региональной прокуратуре сообщили о выездном примере городского прокурора в поселке Крутая Горка. Местные жители могли обратиться к Павлу Попову и рассказать о волнующей их проблеме.

Многие сельчане жаловались на то, что в поселке разгуливают стаи бездомных животных. По их информации, отлов собак проводится в Крутой Горке плохо. Также прокурору сообщили о недостаточном социальном обслуживании, ненадлежащей работе структурных подразделений городской администрации. Обращались к сотруднику ведомства и по другим вопросам.

«По каждому поступившему обращению будет проведена проверка с уведомлением заявителей о ее результатах, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
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