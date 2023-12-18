Выехал в поселок. Омичи пожаловались прокурору на плохой отлов бездомных собак

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
В региональной прокуратуре сообщили о выездном примере городского прокурора в поселке Крутая Горка. Местные жители могли обратиться к Павлу Попову и рассказать о волнующей их проблеме.
Многие сельчане жаловались на то, что в поселке разгуливают стаи бездомных животных. По их информации, отлов собак проводится в Крутой Горке плохо. Также прокурору сообщили о недостаточном социальном обслуживании, ненадлежащей работе структурных подразделений городской администрации. Обращались к сотруднику ведомства и по другим вопросам.
«По каждому поступившему обращению будет проведена проверка с уведомлением заявителей о ее результатах, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.