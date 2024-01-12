Нападение собак на школьника, отмена Лолиты и тройное ДТП на мосту. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. В Омске стая собак набросилась на школьника в Старом Кировске
Сегодня утром стая собак напала на 8-летнего мальчика, когда тот шел в школу. По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что одна из собак повалила школьника на землю, потом к ней подключились другие. В результате ребенок получил травму. По факту происшествия следственный комитет уже возбудил уголовное дело, проводится проверка и устанавливаются виновные лица.
Новость №2. В Омске после жалобы казаков отменили концерт Лолиты Милявской
Вчера мы писали о требовании казаков отменить концерт Лолиты в Омске из-за ее участия в «голой вечеринке». По их мнению, подобное мероприятие не вписывается в нравственные понятия жителей региона. Сегодня об отмене сообщили в министерстве культуры Омской области. По всей видимости, глава ведомства и его работники прислушались к мнению казаков.
Новость №3. На мосту в омском Чкаловском поселке произошло тройное ДТП с пострадавшими
Сегодня в Омске произошло тройное ДТП с пострадавшими. В ГИБДД Городу55 рассказали, что «Hyundai Tucson» под управлением 42-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате происшествия женщине понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Пользователи соцсетей предположили, что причиной аварии могли стать плохо расчищенные дороги.