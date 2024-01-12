Нападение собак на школьника, отмена Лолиты и тройное ДТП на мосту. Омск сегодня

Сегодня утром стая собак напала на 8-летнего мальчика, когда тот шел в школу. По записям камер видеонаблюдения удалось установить, что одна из собак повалила школьника на землю, потом к ней подключились другие. В результате ребенок получил травму. По факту происшествия следственный комитет уже возбудил уголовное дело, проводится проверка и устанавливаются виновные лица.