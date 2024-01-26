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«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак

26 января 2024, 05:53
Фото: Midjourney
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Омичи рассказали, как служба отлова животных забирает домашних собак со дворов

Инцидент произошел в селе Дружино. Согласно контракту, отловом бездомных животных в населенном пункте занимается «ВЗТ Сервис».

Жители села Дружино под Омском пожаловались на якобы неправомерный отлов собак. Инцидент произошел вчера, 25 января. Со слов местных жителей, неизвестные забирают домашних псов в частном секторе.

«Люди в одежде без опознавательных знаков из машины без опознавательных знаков с огромным сачком шастают по частным дворам. Прямо под камерами. Открывают калитки и ловят домашних собак. На глазах детей. Пугают штрафами! Это вообще что? Это так работает „ВЗТ Сервис“, распустившиеся от безнаказанности и при попустительстве местных администраций», — рассказала омичка Ирина Усова на своей странице Вконтакте.

Согласно данным сайта государственных закупок, компания «ВЗТ Сервис» в январе 2024 года заключила контракт с Управлением сельского хозяйства администрации Омского района, в который входит село Дружино, на отлов бездомных животных. Договор рассчитан до конца года. Его максимальная цена составляет 1 млн рублей. Отлов собак необходимо фиксировать на видео с указанием даты и времени.

Город55 обратился за комментарием в компанию «ВЗТ Сервис».

«Когда ребята отлавливают, животные могут бегать, где угодно, в том числе забегать во двор. Заметили собачку без сопровождения хозяев, она побежала во двор. Наш сотрудник зашел во двор и спросил у хозяев, принадлежит ли им собака. Получил утвердительный ответ. Сотрудник сказал хозяевам, чтобы собаку не выпускали и следили за ней. Собаку в итоге отлавливать не стали. Об этом в курсе и представитель заказчика. Хозяева претензий не имеют», — сообщила исполнительный директор компании Татьяна Домрачева.

В «ВЗТ Сервис» добавили, что отлову подлежат только собаки, которые свободно гуляют без хозяев, а со дворов животных не изымают.

Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на бездомных агрессивных собак в центре города. Два черных пса гуляют по центральным улицам и не дают покоя прохожим:

Продолжают кусать прохожих. Омичи пожаловались на бездомных собак в центре города
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#Общество#Видео#Омск#Штрафы#Администрация#Частный сектор#Бездомные животные#Договор#Отлов собак#Попустительство#Государственные закупки#Время
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