«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак

Согласно данным сайта государственных закупок, компания «ВЗТ Сервис» в январе 2024 года заключила контракт с Управлением сельского хозяйства администрации Омского района, в который входит село Дружино, на отлов бездомных животных. Договор рассчитан до конца года. Его максимальная цена составляет 1 млн рублей. Отлов собак необходимо фиксировать на видео с указанием даты и времени.