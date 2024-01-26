«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Жители села Дружино под Омском пожаловались на якобы неправомерный отлов собак. Инцидент произошел вчера, 25 января. Со слов местных жителей, неизвестные забирают домашних псов в частном секторе.
«Люди в одежде без опознавательных знаков из машины без опознавательных знаков с огромным сачком шастают по частным дворам. Прямо под камерами. Открывают калитки и ловят домашних собак. На глазах детей. Пугают штрафами! Это вообще что? Это так работает „ВЗТ Сервис“, распустившиеся от безнаказанности и при попустительстве местных администраций», — рассказала омичка Ирина Усова на своей странице Вконтакте.
Согласно данным сайта государственных закупок, компания «ВЗТ Сервис» в январе 2024 года заключила контракт с Управлением сельского хозяйства администрации Омского района, в который входит село Дружино, на отлов бездомных животных. Договор рассчитан до конца года. Его максимальная цена составляет 1 млн рублей. Отлов собак необходимо фиксировать на видео с указанием даты и времени.
Город55 обратился за комментарием в компанию «ВЗТ Сервис».
«Когда ребята отлавливают, животные могут бегать, где угодно, в том числе забегать во двор. Заметили собачку без сопровождения хозяев, она побежала во двор. Наш сотрудник зашел во двор и спросил у хозяев, принадлежит ли им собака. Получил утвердительный ответ. Сотрудник сказал хозяевам, чтобы собаку не выпускали и следили за ней. Собаку в итоге отлавливать не стали. Об этом в курсе и представитель заказчика. Хозяева претензий не имеют», — сообщила исполнительный директор компании Татьяна Домрачева.
В «ВЗТ Сервис» добавили, что отлову подлежат только собаки, которые свободно гуляют без хозяев, а со дворов животных не изымают.
Ранее Город55 рассказывал, что омичи пожаловались на бездомных агрессивных собак в центре города. Два черных пса гуляют по центральным улицам и не дают покоя прохожим: