Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня

Сегодня в региональном Роспотребнадзоре сообщили о смерти мужчины от бешенства. 10 октября на него напала собака, но в больницу он по этому поводу не обращался. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, однако было уже поздно. Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Ему успели поставить две вакцины из шести назначенных. Из-за позднего обращения к медикам это не помогло. Случай заболевания с летальным исходом зарегистрировали в Колосовском районе.