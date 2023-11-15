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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

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Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня

15 ноября 2023, 13:59
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки

Сегодня в региональном Роспотребнадзоре сообщили о смерти мужчины от бешенства. 10 октября на него напала собака, но в больницу он по этому поводу не обращался. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, однако было уже поздно. Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Ему успели поставить две вакцины из шести назначенных. Из-за позднего обращения к медикам это не помогло. Случай заболевания с летальным исходом зарегистрировали в Колосовском районе.

В больницу не ходил. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
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Новость №2. В Омске на Левом берегу откроют три десятка елочных базаров

В администрации города сообщили, где на Левом берегу начнут работать елочные базары. Всего в списке указано 30 точек. Приобрести елку, сосну или пихту можно будет с 1 по 31 декабря. Список адресов смотрите в материале.

Праздник к нам приходит. Где на омском Левобережье откроются елочные базары
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Новость №3. В Омске планируют создать вуз в сфере культуры и искусства

В Омской области планируют создать профильный вуз в сфере культуры и искусства. На странице администрации Омска ВКонтакте омичка Александра Кудрявцева поинтересовалась, когда в городе появится хореографическое училище. В региональном минкульте ответили, что вопрос по созданию в регионе самостоятельного вуза в сфере культуры и искусства находится на стадии проработки.

Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз
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