Смерть от бешенства, елочные базары и новый ВУЗ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Новость №1. Житель Омской области умер от бешенства после укуса собаки
Сегодня в региональном Роспотребнадзоре сообщили о смерти мужчины от бешенства. 10 октября на него напала собака, но в больницу он по этому поводу не обращался. Фельдшеры доставили его в лечебно-профилактическую организацию 31 октября, однако было уже поздно. Пострадавшему назначили курс антирабических прививок. Ему успели поставить две вакцины из шести назначенных. Из-за позднего обращения к медикам это не помогло. Случай заболевания с летальным исходом зарегистрировали в Колосовском районе.
Новость №2. В Омске на Левом берегу откроют три десятка елочных базаров
В администрации города сообщили, где на Левом берегу начнут работать елочные базары. Всего в списке указано 30 точек. Приобрести елку, сосну или пихту можно будет с 1 по 31 декабря. Список адресов смотрите в материале.
Новость №3. В Омске планируют создать вуз в сфере культуры и искусства
В Омской области планируют создать профильный вуз в сфере культуры и искусства. На странице администрации Омска ВКонтакте омичка Александра Кудрявцева поинтересовалась, когда в городе появится хореографическое училище. В региональном минкульте ответили, что вопрос по созданию в регионе самостоятельного вуза в сфере культуры и искусства находится на стадии проработки.