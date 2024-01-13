Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске

Напомним, что инцидент произошел вчера. Стая собак напала на 8-летнего мальчика, который шел в школу рядом с домом по улице Мельничная, 58в. В результате ребенок получил травму. Более того, местные отмечают, что агрессивные животные живут здесь очень давно и уже нападали на людей, но никаких мер так и не было принято.