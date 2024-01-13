Бастрыкин поставил на контроль дело о нападении стаи собак на ребенка в Омске

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:40
По факту нападения стаи собак на ребенка в Старом Кировске омский следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и начал проверку. Расследованием также заинтересовался Александр Бастрыкин.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Омской области Марковиченко С. В. доложить о ходе расследования дела, сообщили в пресс-службе следкома.
Напомним, что инцидент произошел вчера. Стая собак напала на 8-летнего мальчика, который шел в школу рядом с домом по улице Мельничная, 58в. В результате ребенок получил травму. Более того, местные отмечают, что агрессивные животные живут здесь очень давно и уже нападали на людей, но никаких мер так и не было принято.