Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Новость №1. В Омске стая бродячих псов напала на девочку
На улице Сулеймана Стальского в Ленинском округе Омска стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку, один их псов укусил ребенка. Местные жители рассказали, что собаки живут во дворах домов уже более пяти лет, позже этому была найдена причина. Оказалось, что здесь уже долгое время происходит противостояние жильцов. Некоторые омичи подкармливают животных и строят им будки, а другие — постоянно вызывают бригады для отлова. По факту нападения собак на девочку прокуратура начала проверку.
Новость №2. Из-за сильного тумана в Омске отказали в посадке сразу пяти самолетам
Из-за сильного тумана, который накрыл Омск сегодня утром, в расписании рейсов омского аэропорта появились сильные задержки, на прилет и вылет опоздали сразу 5 самолетов. Так, лайнер из Москвы авиакомпании «Сибирь» и самолет из Иркутска авиакомпании «НордСтар» были отправлены в Новосибирск для ожидания стабилизации погодных условий.
Новость №3. Информация о стрельбе в омском ТЦ оказалась фейком
Сегодня утром в городских пабликах начали распространяться сообщения о стрельбе в ТРЦ «Мега». Омичи успели испугаться, но, как оказалось позже, никакой стрельбы в торговом центре не было. В пресс-службе УМВД сообщили, что распространяемая информация — фейк и реальности не соответствует.