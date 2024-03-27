Нападение собак на ребенка, проблемы с посадкой и ложная стрельба. Омск сегодня

На улице Сулеймана Стальского в Ленинском округе Омска стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку, один их псов укусил ребенка. Местные жители рассказали, что собаки живут во дворах домов уже более пяти лет, позже этому была найдена причина. Оказалось, что здесь уже долгое время происходит противостояние жильцов. Некоторые омичи подкармливают животных и строят им будки, а другие — постоянно вызывают бригады для отлова. По факту нападения собак на девочку прокуратура начала проверку.