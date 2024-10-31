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Игроки

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Октябрь
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева
21 октября, 07:05
«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»
15 октября, 04:23
Сентябрь
«Авангард» пропустил быструю шайбу, но смог обыграть «Нефтехимик»
7 сентября, 03:19
«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»
4 сентября, 17:43
Август
Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй
Сергей Звягин сообщил, что к игроку не будут применять штрафные санкции.
1 августа, 06:58
Июль
Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды
Мероприятие пройдет 30 августа в G-Drive Арене, а 4 сентября «ястребы» откроют сезон с новосибирской «Сибирью».
30 июля, 10:34
Разработчики популярной игры Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах
Анонимные создатели Hamster Kombat рассказали. что вдохновило их на разработку игры и планах на второй эйрдроп.
17 июля, 09:39
Стало известно, в какой клуб отправился экс-нападающий «Авангарда» Круженков
Форвард подписал просмотровый контракт с «Адмиралом» из Владивостока.
15 июля, 11:12
Ежедневная выручка — 100 000 рублей. На Левом берегу Омска накрыли подпольное казино
Правоохранители пресекли работу казино, расположенного на улице Конева, в момент проверки в помещении находились 12 постоянных клиентов.
15 июля, 09:59
Апрель
Для тройки Буше и Ткачева. В «Авангард» может перейти канадский нападающий Майе
Хоккеист Филипп Майе может продолжить карьеру в омском клубе, но официального подтверждения этому пока нет.
2 апреля, 13:46
Март
Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте
29 марта, 10:40
«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф
Конфликт произошел на последней минуте основного времени после подножки игрока тольяттинцев.
1 марта, 16:33
Февраль
Проблемы в нападении и защите: тренер «Авангарда» назвал причины поражения от «Лады»
После двух периодов омичи вели со счетом 2:0, однако тольяттинцы в третьей двадцатиминутке смогли сравнять, а после оказались сильнее в овертайме.
22 февраля, 18:38
Неправильные действия: тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в матче с «Авто»
По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу.
21 февраля, 04:19

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