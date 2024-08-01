Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал Городу55, что нападающий Владимир Ткачев может присоединиться к команде в регулярном сезоне. Напомним, форвард получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок.
«Любая травма — это все равно обидно. Естественно, это большая потеря для нас. Но мы располагаем сейчас группой игроков и считаем, что у нас есть хорошие шансы на успех. Будем ждать скорейшего выздоровления Володи, что он поможет нам уже по ходу чемпионата», — сообщил Сергей Звягин.
Владимир Ткачев получил травму вне предсезонных сборов. Главный тренер рассказал, могут ли в таком случае в отношении игрока применяться штрафные санкции.
«Что его штрафовать? Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии. Он серьезно готовился к сезону. Когда травма только случилась, я с ним разговаривал, он трех слов не мог сказать, чтобы слеза не пошла. От нас только поддержка», — добавил Сергей Звягин.
Нападающий Владимир Ткачев является самым дорогим игроком не только «Авангарда», но и всей Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан с форвардом на 5 лет, его общая сумма составляет 600 млн рублей.