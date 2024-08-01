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Published Сегодня, 06:58

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Главный тренер Сергей Звягин

Не мог сдержать слез. Тренер «Авангарда» рассказал, когда Ткачев вернется в строй

1 августа 2024, 06:58
Фото: ХК Авангард
Главный тренер Сергей Звягин

Тренер «Авангарда» рассказал о состоянии травмированного форварда Ткачева

Сергей Звягин сообщил, что к игроку не будут применять штрафные санкции.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин рассказал Городу55, что нападающий Владимир Ткачев может присоединиться к команде в регулярном сезоне. Напомним, форвард получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и выбыл из строя на неопределенный срок.

«Любая травма — это все равно обидно. Естественно, это большая потеря для нас. Но мы располагаем сейчас группой игроков и считаем, что у нас есть хорошие шансы на успех. Будем ждать скорейшего выздоровления Володи, что он поможет нам уже по ходу чемпионата», — сообщил Сергей Звягин.

Владимир Ткачев получил травму вне предсезонных сборов. Главный тренер рассказал, могут ли в таком случае в отношении игрока применяться штрафные санкции.

«Что его штрафовать? Он не был где-то на отдыхе в каком-то непотребном состоянии. Он серьезно готовился к сезону. Когда травма только случилась, я с ним разговаривал, он трех слов не мог сказать, чтобы слеза не пошла. От нас только поддержка», — добавил Сергей Звягин.

Нападающий Владимир Ткачев является самым дорогим игроком не только «Авангарда», но и всей Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан с форвардом на 5 лет, его общая сумма составляет 600 млн рублей.

Травма Ткачева: омский «Авангард» потеряет самого дорогого нападающего на полгода
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Травма#Чемпионат#Поддержка#Команда#Владимир Ткачев#Игроки#Сергей Звягин#Штрафные санкции
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