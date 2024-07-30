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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В «Авангарде» рассказали, что будет ждать болельщиков на презентации команды

Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды

30 июля 2024, 10:34
Фото: ХК Авангард

В «Авангарде» рассказали, что будет ждать болельщиков на презентации команды

Мероприятие пройдет 30 августа в G-Drive Арене, а 4 сентября «ястребы» откроют сезон с новосибирской «Сибирью».

На сайте омского «Авангарда» рассказали подробности о презентации команды, которая пройдет 30 августа. Мероприятие начнется в 18 часов в фойе ледовой арены. Болельщики смогут взять автографы у игроков.

В 20 часов на льду G-Drive Арены зрителям покажут мультимедийное шоу. Организаторы обещают много музыки и спецэффектов. Некоторых хоккеистов представит искусственный интеллект. Завершит презентацию выступление хедлайнера, имя артиста пока держат в секрете.

Напомним, «Авангард» начнет сезон-2024/2025 на домашней площадке 4 сентября. «Ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». Ранее Город55 рассказывал, как поменялся состав команды в межсезонье:

Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Музыка#Болельщики#КХЛ#G-Drive Арена#Презентация#Регулярный чемпионат#Игроки#Искусственный интеллект
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