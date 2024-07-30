Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды

В 20 часов на льду G-Drive Арены зрителям покажут мультимедийное шоу. Организаторы обещают много музыки и спецэффектов. Некоторых хоккеистов представит искусственный интеллект. Завершит презентацию выступление хедлайнера, имя артиста пока держат в секрете.