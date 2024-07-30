Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
На сайте омского «Авангарда» рассказали подробности о презентации команды, которая пройдет 30 августа. Мероприятие начнется в 18 часов в фойе ледовой арены. Болельщики смогут взять автографы у игроков.
В 20 часов на льду G-Drive Арены зрителям покажут мультимедийное шоу. Организаторы обещают много музыки и спецэффектов. Некоторых хоккеистов представит искусственный интеллект. Завершит презентацию выступление хедлайнера, имя артиста пока держат в секрете.
Напомним, «Авангард» начнет сезон-2024/2025 на домашней площадке 4 сентября. «Ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». Ранее Город55 рассказывал, как поменялся состав команды в межсезонье: