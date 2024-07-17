Разработчики популярной игры Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

Разработчики Hamster Kombat занимаются криптовалютными проектами уже 10 лет, вдохновением для создания нового кликера для них стал успех Notcoin, пишет «Новая Хакасия» со ссылкой на издание The Block. Причины анонимности разработчики объяснили скромностью и тем, что проект — не про них, а про индустрию и сообщество.