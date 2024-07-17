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Разработчики популярной игры Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

Разработчики популярной игры Hamster Kombat рассказали о дальнейших планах

17 июля 2024, 09:39
Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement
Анонимные создатели Hamster Kombat рассказали. что вдохновило их на разработку игры и планах на второй эйрдроп.

Разработчики Hamster Kombat занимаются криптовалютными проектами уже 10 лет, вдохновением для создания нового кликера для них стал успех Notcoin, пишет «Новая Хакасия» со ссылкой на издание The Block. Причины анонимности разработчики объяснили скромностью и тем, что проект — не про них, а про индустрию и сообщество.

Создатели игры отметили, что уже готовятся ко второму эйрдропу, он может произойти в ближайшие два года. Первый же ждет пользователей, вероятно, уже в этом месяце.

«Мы считаем, что токен, который будет принадлежать миллионам пользователей по всему миру, имеет огромную ценность сам по себе», — уверены разработчики.
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