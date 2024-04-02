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В «Авангард» из НХЛ может перейти канадский нападающий Филипп Майе

Для тройки Буше и Ткачева. В «Авангард» может перейти канадский нападающий Майе

2 апреля 2024, 13:46
Фото: ХК «Авангард»

В «Авангард» из НХЛ может перейти канадский нападающий Филипп Майе

Хоккеист Филипп Майе может продолжить карьеру в омском клубе, но официального подтверждения этому пока нет.

О вероятном переходе канадского нападающего Филиппа Майе в «Авангард» рассказал автор спортивного телеграм-канала «Timeout» Иван Невский. По его информации, омский клуб заинтересован в подписании хоккеиста и уже нашел ему место на льду — в тройке нападения Владимира Ткачева и Рида Буше.

Отмечается, что Майе будет рассматривать вариант возвращения в КХЛ в ближайшее межсезонье. Сейчас он выступает в НХЛ за «Монреаль» из Канады, ранее играл в магнитогорском «Металлурге».

Напомним, что в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» выбыл из гонки за Кубок Гагарина на стадии 1/ 4. «Ястребы» потерпели поражение в серии с «Локомотивом», решающим стал последний, седьмой матч, в котором ярославцы победили со счетом 0:2.

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