Для тройки Буше и Ткачева. В «Авангард» может перейти канадский нападающий Майе

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
О вероятном переходе канадского нападающего Филиппа Майе в «Авангард» рассказал автор спортивного телеграм-канала «Timeout» Иван Невский. По его информации, омский клуб заинтересован в подписании хоккеиста и уже нашел ему место на льду — в тройке нападения Владимира Ткачева и Рида Буше.
Отмечается, что Майе будет рассматривать вариант возвращения в КХЛ в ближайшее межсезонье. Сейчас он выступает в НХЛ за «Монреаль» из Канады, ранее играл в магнитогорском «Металлурге».
Напомним, что в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» выбыл из гонки за Кубок Гагарина на стадии 1/ 4. «Ястребы» потерпели поражение в серии с «Локомотивом», решающим стал последний, седьмой матч, в котором ярославцы победили со счетом 0:2.