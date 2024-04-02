Для тройки Буше и Ткачева. В «Авангард» может перейти канадский нападающий Майе

Напомним, что в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» выбыл из гонки за Кубок Гагарина на стадии 1/ 4. «Ястребы» потерпели поражение в серии с «Локомотивом», решающим стал последний, седьмой матч, в котором ярославцы победили со счетом 0:2.