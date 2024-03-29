Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Подозреваемый в организации подпольного казино обжаловал свой арест

Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте

29 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI

Подозреваемый в организации подпольного казино обжаловал свой арест

Адвокат омича, которого обвиняют в незаконной организации азартных игр, попросил отменить решение суда и не заключать подозреваемого под стражу.

Адвокат омича, который обвиняется в незаконной организации казино, подал апелляцию на решение суда. Напомним, что 22 марта Куйбышевский районный суд назначил подозреваемому заключение в СИЗО до 20 мая текущего года.

Однако защитник не согласился с таким решением и решил его оспорить. В апелляции адвокат попросил не заключать его подопечного под стражу, а избрать другую меру пресечения. В пресс-службе судов Омской области сообщили, что сейчас материалы по делу готовят для передачи в Омский областной суд.

Следствие предполагает, что, начиная с прошлого года, обвиняемый вместе с сообщниками организовали в Омске подпольное казино, которым пользовалось неограниченное количество лиц.

Ставки сделаны. Омич организовал сеть подпольных казино и попал в СИЗО
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Нарушения#Суд#Нарушение#Казино#Новости#Азартные игры#Игра#Нарушитель#Игрок#Нарушение закона#Анастасия Баянова#Игроки
Подпишитесь
Счеты с жизнью: о статистике подростковых суицидов в Омске или как уберечь детей
Сегодня, 03:05
110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году
Сегодня, 04:00
Ты не проиграл, пока не остановился: гендиректор «Авангарда» — о победе в Ярославле
Сегодня, 05:17
Коллективное ущемление. Ректор ОмГУ три месяца не подписывает договор с работниками
Сегодня, 04:50
В Омской области закончилась вакцина от кори, краснухи и паротита
Сегодня, 08:33
Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
Сегодня, 09:02
"