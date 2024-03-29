Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Адвокат омича, который обвиняется в незаконной организации казино, подал апелляцию на решение суда. Напомним, что 22 марта Куйбышевский районный суд назначил подозреваемому заключение в СИЗО до 20 мая текущего года.
Однако защитник не согласился с таким решением и решил его оспорить. В апелляции адвокат попросил не заключать его подопечного под стражу, а избрать другую меру пресечения. В пресс-службе судов Омской области сообщили, что сейчас материалы по делу готовят для передачи в Омский областной суд.
Следствие предполагает, что, начиная с прошлого года, обвиняемый вместе с сообщниками организовали в Омске подпольное казино, которым пользовалось неограниченное количество лиц.