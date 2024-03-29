Предполагаемый организатор подпольного казино обжаловал постановление об аресте

Однако защитник не согласился с таким решением и решил его оспорить. В апелляции адвокат попросил не заключать его подопечного под стражу, а избрать другую меру пресечения. В пресс-службе судов Омской области сообщили, что сейчас материалы по делу готовят для передачи в Омский областной суд.