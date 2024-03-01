«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф

Игрок «Лады» Максим Березин поставил подножку, а после толкнул хоккеиста «Авангарда» Владимира Ткачева. Это и стало причиной конфликта. Сразу несколько игроков обеих команд вмешались в потасовку. Подробности в видео с сайта КХЛ: