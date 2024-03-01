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Published Сегодня, 16:33

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Updated Сегодня, 16:35

Скриншот

«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф

1 марта 2024, 16:33
Фото: khl.ru
Скриншот
Конфликт произошел на последней минуте основного времени после подножки игрока тольяттинцев.

Омский «Авангард» и тольяттинская «Лада» устроили массовую потасовку в конце третьего периода первого матча плей-офф. «Ястребы» вели в счете 5:1.

Игрок «Лады» Максим Березин поставил подножку, а после толкнул хоккеиста «Авангарда» Владимира Ткачева. Это и стало причиной конфликта. Сразу несколько игроков обеих команд вмешались в потасовку. Подробности в видео с сайта КХЛ:

За грубость в штраф-бокс у «Лады» отправились Максим Березин, Донат Стальнов и Евгений Грошев, у «Авангарда» — Рид Буше, Артем Чмыхов и Владимир Ткачев.

До завершения третьего периода оставалось всего 7 секунд, когда силами решили помериться «ястреб» Марк Верба и игрок «Лады» Владислав Семин. Оба получили по 5 минут штрафа.

Полный обзор матча — в нашем материале:

Повели в серии. Омский «Авангард» в первом матче плей-офф не оставил шансов «Ладе»
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#Спорт#Видео#Хоккей#Авангард#Штрафы#Массовая драка#Конфликт#Евгений Игишев#Плей-офф#Лада#Игроки
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