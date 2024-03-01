«Авангард» и «Лада» устроили массовую драку в конце первого матча плей-офф

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Омский «Авангард» и тольяттинская «Лада» устроили массовую потасовку в конце третьего периода первого матча плей-офф. «Ястребы» вели в счете 5:1.
Игрок «Лады» Максим Березин поставил подножку, а после толкнул хоккеиста «Авангарда» Владимира Ткачева. Это и стало причиной конфликта. Сразу несколько игроков обеих команд вмешались в потасовку. Подробности в видео с сайта КХЛ:
За грубость в штраф-бокс у «Лады» отправились Максим Березин, Донат Стальнов и Евгений Грошев, у «Авангарда» — Рид Буше, Артем Чмыхов и Владимир Ткачев.
До завершения третьего периода оставалось всего 7 секунд, когда силами решили помериться «ястреб» Марк Верба и игрок «Лады» Владислав Семин. Оба получили по 5 минут штрафа.
Полный обзор матча — в нашем материале: