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Егор Круженков

Стало известно, в какой клуб отправился экс-нападающий «Авангарда» Круженков

15 июля 2024, 11:12
Фото: ХК Авангард
Егор Круженков
Форвард подписал просмотровый контракт с «Адмиралом» из Владивостока.

Бывший нападающий омского «Авангарда» Егор Круженов подписал просмотровый контракт с «Адмиралом». Об этом в субботу, 13 июля, сообщили на сайте дальневосточного клуба.

Справка. Просмотровый контракт заключается на период предсезонной подготовки между хоккеистом и командой, за которую хочет выступать игрок. Тренерский штаб может ознакомиться со способностями игрока и принять решение о необходимости подписания полноценного соглашения с ним.

Круженков в течение двух лет выступал за «Авангард» и «Омские крылья». В минувшем сезоне за основную команду сыграл 8 матчей и заработал одно очко за счет результативной передачи. В фарм-клубе форвард провел 33 игры и набрал 19 очков. На счету Круженкова 9 заброшенных шайб и 10 передач.

«Авангард» и Егор Круженков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон в минувшую среду, 10 июля.

«Авангард» разорвал контракт с 25-летним нападающим Круженковым
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Контракт#Владивосток#Игроки#Адмирал
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