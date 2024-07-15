Стало известно, в какой клуб отправился экс-нападающий «Авангарда» Круженков

Круженков в течение двух лет выступал за «Авангард» и «Омские крылья». В минувшем сезоне за основную команду сыграл 8 матчей и заработал одно очко за счет результативной передачи. В фарм-клубе форвард провел 33 игры и набрал 19 очков. На счету Круженкова 9 заброшенных шайб и 10 передач.