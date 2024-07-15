Ежедневная выручка — 100 000 рублей. На Левом берегу Омска накрыли подпольное казино

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Омские полицейские накрыли казино, расположенное на улице Конева. В момент проверки в игорных залах находились 12 постоянных клиентов, две сотрудницы принимали у них плату за доступ к онлайн-играм и запуск автоматов.
Попасть внутрь игроки могли только по протекции постоянных клиентов, за ситуацией на входе в казино охранник наблюдал с помощью камер.
В ходе проверки правоохранители изъяли 36 комплектов компьютерного оборудования, 21 игровой автомат и дневную выручку заведения, она составила около 100 000 рублей. Расследование продолжается, полицейские устанавливают круг всех причастных лиц.