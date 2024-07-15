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Омские полицейские накрыли подпольное казино на Левом берегу

Ежедневная выручка — 100 000 рублей. На Левом берегу Омска накрыли подпольное казино

15 июля 2024, 09:59
Фото: 1MI

Омские полицейские накрыли подпольное казино на Левом берегу

Правоохранители пресекли работу казино, расположенного на улице Конева, в момент проверки в помещении находились 12 постоянных клиентов.

Омские полицейские накрыли казино, расположенное на улице Конева. В момент проверки в игорных залах находились 12 постоянных клиентов, две сотрудницы принимали у них плату за доступ к онлайн-играм и запуск автоматов.

Попасть внутрь игроки могли только по протекции постоянных клиентов, за ситуацией на входе в казино охранник наблюдал с помощью камер.

В ходе проверки правоохранители изъяли 36 комплектов компьютерного оборудования, 21 игровой автомат и дневную выручку заведения, она составила около 100 000 рублей. Расследование продолжается, полицейские устанавливают круг всех причастных лиц.

Ежемесячный доход — 55 млн. В Омске силовики накрыли сеть подпольных казино
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Закон#Казино#Новости#Азартные игры#Подпольный игровой салон#Игра#Игрок#Нарушение закона#Игроки
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