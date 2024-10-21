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Posted 21 октября, 07:05

Published 21 октября, 07:05

Modified 21 октября, 07:14

Updated 21 октября, 07:14

В омском «Авангарде» хотят поменять одного из нападающих

Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева

21 октября 2024, 07:05
Фото: Hawk.ru

В омском «Авангарде» хотят поменять одного из нападающих

Команда сейчас переживает непростые времена. Руководство делает все возможное, чтобы вернуть «ястребов» на вершину.

Как сообщает телеграм-канал »#НППО|ТРАНСФЕРЫ КХЛ», омский клуб «Авангард» может разорвать контракт с нападающим Алексеем Макеевым. Это решение станет частью масштабной перестройки команды, которая стремится вернуться на вершину отечественного хоккея.

Алексей Макеев, перешедший в «Авангард» из екатеринбургского «Автомобилиста», успел проявить себя на Кубке Блинова, где стал лучшим нападающим турнира. Его статистика — 5 (2+3) очков — говорит о высоком уровне игры и потенциале. Однако, несмотря на успешное начало, в текущем сезоне его результаты не впечатляют: в 16 матчах он набрал лишь 6 (3+3) очков. По всей видимости, поэтому его решили попробовать передать в другие руки.

Кроме Макеева, под вопросом находятся и другие игроки. Ходят слухи о возможном уходе Коула Касселса и Даррена Дица, также обсуждается вариант контракта с нападающим Майклом Маклаудом, бывшем форвардом «Барыса». Руководство клуба старается сделать все возможное, чтобы вернуть команде победы.

Омский «Авангард» планирует заключить контракт с нападающим легионером
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#Кристина Антоносян#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Болельщики#КХЛ#Новости#Нападающий#Руководство#Тренер#Команда#Кубок Гагарина#Кубок Блинова#Игроки#Трансферы
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