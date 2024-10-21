Пока что только слухи: в омском «Авангарде» решили обменять Макеева

Posted 21 октября, 07:05
Published 21 октября, 07:05
Modified 21 октября, 07:14
Updated 21 октября, 07:14
Как сообщает телеграм-канал »#НППО|ТРАНСФЕРЫ КХЛ», омский клуб «Авангард» может разорвать контракт с нападающим Алексеем Макеевым. Это решение станет частью масштабной перестройки команды, которая стремится вернуться на вершину отечественного хоккея.
Алексей Макеев, перешедший в «Авангард» из екатеринбургского «Автомобилиста», успел проявить себя на Кубке Блинова, где стал лучшим нападающим турнира. Его статистика — 5 (2+3) очков — говорит о высоком уровне игры и потенциале. Однако, несмотря на успешное начало, в текущем сезоне его результаты не впечатляют: в 16 матчах он набрал лишь 6 (3+3) очков. По всей видимости, поэтому его решили попробовать передать в другие руки.
Кроме Макеева, под вопросом находятся и другие игроки. Ходят слухи о возможном уходе Коула Касселса и Даррена Дица, также обсуждается вариант контракта с нападающим Майклом Маклаудом, бывшем форвардом «Барыса». Руководство клуба старается сделать все возможное, чтобы вернуть команде победы.