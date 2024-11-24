«Два на полтора». Омский «Авангард» провел двойной обмен с подмосковным «Витязем»

Posted 24 ноября, 11:45
Published 24 ноября, 11:45
Modified 24 ноября, 11:47
Updated 24 ноября, 11:47
Как рассказали представители омского хоккейного клуба, договоренности были достигнуты за счет перехода в «Витязь» сразу двух игроков «Авангарда»: Алексея Макеева и Александра Фигурина. Кроме того, подмосковный клуб получил и денежную компенсацию.
По словам генерального директора ХК «Авангард», Германа Чистякова, этот трансфер выгоден двум клубам: Егор Воронков способен укрепить оборону команды на льду, а огромный опыт — порядка 460 матчей в КХЛ — определенно создаст конкуренцию на его линии. Кроме того, определенную ценность для «ястребов» имеют и спортивные права на Никиту Прищепова — как подчеркнул генеральный директор омского хоккейного клуба, это «долгосрочное вложение».
Как отмечается в биографии нового защитника ястребов, его карьера стартовала еще в 2013 году и насчитывает почти 600 матчей, сыгранных в разных лигах. Большая их часть приходится именно на Континентальную хоккейную лигу: в этих играх Егор Воронков представлял исключительно «Витязь», где набрал 49 очков (10+39). Контракт с защитником заключен до финала сезона 2024/2025, а представлять на льду омский «Авангард» он будет с номером «59».
Напомним, ранее Город55 сообщал о подписании контракта между «Авангардом» и канадским хоккеистом Райаном Меркли — о новом игроке «ястребов» стало известно накануне. Как отметили в руководстве клуба, ему предстоит заменить выбывшего из состава «ястребов» Даррена Дица.