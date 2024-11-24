«Два на полтора». Омский «Авангард» провел двойной обмен с подмосковным «Витязем»

Как отмечается в биографии нового защитника ястребов, его карьера стартовала еще в 2013 году и насчитывает почти 600 матчей, сыгранных в разных лигах. Большая их часть приходится именно на Континентальную хоккейную лигу: в этих играх Егор Воронков представлял исключительно «Витязь», где набрал 49 очков (10+39). Контракт с защитником заключен до финала сезона 2024/2025, а представлять на льду омский «Авангард» он будет с номером «59».