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Posted 24 ноября, 11:45

Published 24 ноября, 11:45

Modified 24 ноября, 11:47

Updated 24 ноября, 11:47

Омский «Авангард» выменял Егора Воронкова и спортивные права на Никиту Прищепова

«Два на полтора». Омский «Авангард» провел двойной обмен с подмосковным «Витязем»

24 ноября 2024, 11:45
Фото: ХК «Авангард».

Омский «Авангард» выменял Егора Воронкова и спортивные права на Никиту Прищепова

В ходе обмена с ХК «Витязь», ряды «ястребов» пополнил защитник Егор Воронков. Кроме того, «Авангард» заполучил и спортивные права на 20-летнего форварда Никиту Прищепова.

Как рассказали представители омского хоккейного клуба, договоренности были достигнуты за счет перехода в «Витязь» сразу двух игроков «Авангарда»: Алексея Макеева и Александра Фигурина. Кроме того, подмосковный клуб получил и денежную компенсацию.

По словам генерального директора ХК «Авангард», Германа Чистякова, этот трансфер выгоден двум клубам: Егор Воронков способен укрепить оборону команды на льду, а огромный опыт — порядка 460 матчей в КХЛ — определенно создаст конкуренцию на его линии. Кроме того, определенную ценность для «ястребов» имеют и спортивные права на Никиту Прищепова — как подчеркнул генеральный директор омского хоккейного клуба, это «долгосрочное вложение».

Как отмечается в биографии нового защитника ястребов, его карьера стартовала еще в 2013 году и насчитывает почти 600 матчей, сыгранных в разных лигах. Большая их часть приходится именно на Континентальную хоккейную лигу: в этих играх Егор Воронков представлял исключительно «Витязь», где набрал 49 очков (10+39). Контракт с защитником заключен до финала сезона 2024/2025, а представлять на льду омский «Авангард» он будет с номером «59».

Напомним, ранее Город55 сообщал о подписании контракта между «Авангардом» и канадским хоккеистом Райаном Меркли — о новом игроке «ястребов» стало известно накануне. Как отметили в руководстве клуба, ему предстоит заменить выбывшего из состава «ястребов» Даррена Дица.

Очередная рокировка. Выбывшего из омского «Авангарда» Дица заменит Райан Меркли
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#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#КХЛ#Новости#Витязь#Игроки#Трансферы
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