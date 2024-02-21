Неправильные действия: тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в матче с «Авто»

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал об ошибках своих подопечных в мачте с «Автомобилистом», который прошел вчера 20 февраля. По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу. Уральцам дважды удалось поразить ворота «Авангарда».
«Пропустили из-за собственных ошибок в обороне и неправильных действий некоторых игроков. Это не перемены в игре команды, есть конкретные игроки, которые ошибаются. Из-за нехватки игрового опыта», — заявил Кравец.
Тренер также отметили достойную работу омского вратаря Павла Хомченко. Голкипер сделал 27 сейвов за игру.
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу омичей. Полный обзор игры — в нашем материале: