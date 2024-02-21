Неправильные действия: тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в матче с «Авто»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал об ошибках своих подопечных в мачте с «Автомобилистом», который прошел вчера 20 февраля. По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу. Уральцам дважды удалось поразить ворота «Авангарда».