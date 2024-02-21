Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в конце игры с «Автомобилистом»

Неправильные действия: тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в матче с «Авто»

21 февраля 2024, 04:19
Фото: ХК Авангард

Тренер «Авангарда» рассказал о проблемах в конце игры с «Автомобилистом»

По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции рассказал об ошибках своих подопечных в мачте с «Автомобилистом», который прошел вчера 20 февраля. По ходу встречи «ястребы» вели со счетом 4:0, однако в третьем периоде соперники перехватили инициативу. Уральцам дважды удалось поразить ворота «Авангарда».

«Пропустили из-за собственных ошибок в обороне и неправильных действий некоторых игроков. Это не перемены в игре команды, есть конкретные игроки, которые ошибаются. Из-за нехватки игрового опыта», — заявил Кравец.

Тренер также отметили достойную работу омского вратаря Павла Хомченко. Голкипер сделал 27 сейвов за игру.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу омичей. Полный обзор игры — в нашем материале:

Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Омск#Омская область#Матч#Михаил Кравец#Пресс-конференция#Автомобилист#Евгений Игишев#Ошибки#Павел Хомченко#Игроки
Подпишитесь
Снова без шествия и песен. В Омске отменили парад в честь 23 февраля
Вчера, 04:01
Торговал «Жоржиком». Омский бизнесмен попал под суд из-за контрафактных игрушек
Сегодня, 03:29
Дубль Юрчо и нервный третий период. «Авангард» обыграл «Автомобилист» со счетом 4:2
Вчера, 15:49
Эксперты СибАДИ оспорили виновность майора Гайдамака в смертельном ДТП в центре Омска
Вчера, 13:47
Виноват дефицит водителей. Как решают проблемы с общественным транспортом в Омске
Сегодня, 02:00
Сначала в интернете: Омский горсовет изменил порядок публикации законодательных актов
Сегодня, 04:46