«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с новосибирской «Сибирью». «Ястребы» победили со счетом 2:1.
«Много эмоций. Ребята и с той, и с другой стороны старались, провели весь матч на высоких скоростях. Наши работали от начала до конца. Не все получалось. Главное, что сегодня нашли путь к победе. Забили два гола в большинстве. Также в меньшинстве выстояли, не пропустили», — поделился Звягин.
«Авангард» первым открыл счет, однако во втором периоде гостям удалось сравнять. Главный тренер рассказал об ошибках своих подопечных.
«Нам нужно добавлять в атаке. У нас где-то была нервозность. Во втором периоде был сумбур, когда шайба по 15 раз перескакивала через клюшки. Как картошка по грядкам скакала. Получалось, что соперник овладевал шайбой. Статистику посмотрел, время в атаке у команд во втором периоде было одинаковым», — сообщил Сергей Звягин.
С полным обзором матча можно ознакомиться в нашем материале: