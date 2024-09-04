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Сергей Звягин

«Нужно добавлять в атаке»: тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Сибирью»

4 сентября 2024, 17:43
Фото: ХК Авангард
Сергей Звягин

Тренер «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что команде нужно добавлять в атаке

В первом матче нового сезона омская команда одолела гостей из Новосибирска со счетом 2:1.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с новосибирской «Сибирью». «Ястребы» победили со счетом 2:1.

«Много эмоций. Ребята и с той, и с другой стороны старались, провели весь матч на высоких скоростях. Наши работали от начала до конца. Не все получалось. Главное, что сегодня нашли путь к победе. Забили два гола в большинстве. Также в меньшинстве выстояли, не пропустили», — поделился Звягин.

«Авангард» первым открыл счет, однако во втором периоде гостям удалось сравнять. Главный тренер рассказал об ошибках своих подопечных.

«Нам нужно добавлять в атаке. У нас где-то была нервозность. Во втором периоде был сумбур, когда шайба по 15 раз перескакивала через клюшки. Как картошка по грядкам скакала. Получалось, что соперник овладевал шайбой. Статистику посмотрел, время в атаке у команд во втором периоде было одинаковым», — сообщил Сергей Звягин.

С полным обзором матча можно ознакомиться в нашем материале:

Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
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