Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе

По данным метеорологов, в воздухе содержался сероводород больше, чем его положено быть. Превышение составило 1,6 ПДК. В других административных округах вредных веществ в атмосферном воздухе автоматизированные посты не фиксировали. Наблюдения велись специалистами Обь-Иртышского УГМС на 11 точках в различных частях города.