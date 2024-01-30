Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
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Updated Сегодня, 14:00
В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, что накануне, 29 января, в городе были выбросы. Их зарегистрировали в Центральном округе.
По данным метеорологов, в воздухе содержался сероводород больше, чем его положено быть. Превышение составило 1,6 ПДК. В других административных округах вредных веществ в атмосферном воздухе автоматизированные посты не фиксировали. Наблюдения велись специалистами Обь-Иртышского УГМС на 11 точках в различных частях города.
По прогнозам синоптиков, в конце января на территории Омской области будет пониженный уровень загрязнения воздуха. Отметим, что режим неблагоприятных метеоусловий объявляют в регионе на протяжении уже нескольких дней.