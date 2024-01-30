Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

иллюстрация

Не без сюрпризов. В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе

30 января 2024, 13:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске обнаружили превышенное содержание сероводорода в воздухе

Выбросы фиксировали только в одном административном округе.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о том, что накануне, 29 января, в городе были выбросы. Их зарегистрировали в Центральном округе.

По данным метеорологов, в воздухе содержался сероводород больше, чем его положено быть. Превышение составило 1,6 ПДК. В других административных округах вредных веществ в атмосферном воздухе автоматизированные посты не фиксировали. Наблюдения велись специалистами Обь-Иртышского УГМС на 11 точках в различных частях города.

По прогнозам синоптиков, в конце января на территории Омской области будет пониженный уровень загрязнения воздуха. Отметим, что режим неблагоприятных метеоусловий объявляют в регионе на протяжении уже нескольких дней.

Недоступный воздух. Прокуратура проверила «Омсктехуглерод» после выбросов в городе
Узнать подробнее
С тошнотой и жжением глаз. В воздухе Омска нашли опасную концентрацию сероводорода
Узнать подробнее
#Экология#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Вредные вещества#Сероводород#Атмосферный воздух#Алина Ясинская
Подпишитесь
Минус 46 деревьев. В Омске за омолаживающую обрезку и вырубку заплатят 1,6 млн рублей
Сегодня, 06:09
«Проявил высочайшую отвагу». В Омской области простились с участником спецоперации
Сегодня, 12:37
Омич Сергей Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента
Сегодня, 12:12
Осадки уменьшились. Омские синоптики рассказали, каким будет начало февраля
Сегодня, 07:49
С клиентской базой и без конкурентов. В Омской области продают похоронный бизнес
Сегодня, 07:45
Право выбора и «уровень собеса»: что думают в Омске о запрете наличных в автобусах
Сегодня, 11:06