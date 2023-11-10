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Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба

10 ноября 2023, 02:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Пока что он будет действовать до 11 часов утра 10 ноября.

В Омской области до 11 часов утра 10 ноября ввели режим «черного неба», сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что режим НМУ могут продлить, если погода не изменится.

Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 9.4 мкг/м³, что в 1,9 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

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Скриншот
Фото: QAir

Напомним, что в конце октября со своего поста ушел министр экологии Омской области Илья Лобов. Чиновник, в том числе, занимался и проблемой загрязненности воздуха в регионе, однако в этом направлении ничего принципиально не изменилось.

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#Омск#Черное небо#Нму#Евгений Игишев#Атмосферный воздух#ВОЗ#Окружающая среда#Качество воздуха
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