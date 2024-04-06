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Posted 6 апреля, 03:24

Published 6 апреля, 03:24

Modified 6 апреля, 03:26

Updated 6 апреля, 03:26

Иллюстрация

Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ

6 апреля 2024, 03:24
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

На территории Омской области снова объявили режим НМУ

Неблагодарные метеорологические условия будут наблюдаться на территории региона сегодня, 6 апреля, до 11:00.

Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в атмосферном воздухе на территории Омской области снова не рассеиваются вредные примеси. По этой причине в регионе объявили режим НМУ.

Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 11:00 сегодняшнего дня.

Напомним, что в конце прошлого месяца режим НМУ объявлялся три дня подряд, примеси не рассеивались в воздухе 19, 20 и 21 марта. Еще месяцем ранее загрязнение наблюдалось на территории Центрального административно округа.

Снова дышим химией. В Омской области три дня подряд объявляли режим НМУ
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