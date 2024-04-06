Примеси не рассеиваются. В Омской области объявили режим НМУ

Posted 6 апреля, 03:24
Published 6 апреля, 03:24
Modified 6 апреля, 03:26
Updated 6 апреля, 03:26
Согласно данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в атмосферном воздухе на территории Омской области снова не рассеиваются вредные примеси. По этой причине в регионе объявили режим НМУ.
Неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до 11:00 сегодняшнего дня.
Напомним, что в конце прошлого месяца режим НМУ объявлялся три дня подряд, примеси не рассеивались в воздухе 19, 20 и 21 марта. Еще месяцем ранее загрязнение наблюдалось на территории Центрального административно округа.