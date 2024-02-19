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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

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Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ

19 февраля 2024, 10:24
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области снова продлили режим «черного неба»

Неблагоприятные метеорологические условия будут сохраняться до утра 20 февраля.

Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. По данным специалистов, режим НМУ будет сохраняться на территории региона до 11:00 20 февраля.

Режим НМУ, или режим «черного неба» — время, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Ранее он объявлялся до утра сегодняшнего дня, но был продлен еще на сутки.

Недавно стало известно, что сильные холода задержатся в Омской области еще на неделю. Например, завтра, 20 февраля, синоптики обещают -27 до -23 градусов в течение дня, в темное время суток температура опустится до -28…-33. В некоторых районах области стоит ожидать и аномальных морозов, столбик термометра может опуститься до -40 градусов. Подробный прогноз на предстоящую неделю смотрите в материале.

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