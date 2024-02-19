Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ

Недавно стало известно, что сильные холода задержатся в Омской области еще на неделю. Например, завтра, 20 февраля, синоптики обещают -27 до -23 градусов в течение дня, в темное время суток температура опустится до -28…-33. В некоторых районах области стоит ожидать и аномальных морозов, столбик термометра может опуститься до -40 градусов. Подробный прогноз на предстоящую неделю смотрите в материале.