Дышать опасно. В Омской области снова продлили режим НМУ

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС. По данным специалистов, режим НМУ будет сохраняться на территории региона до 11:00 20 февраля.
Режим НМУ, или режим «черного неба» — время, когда в атмосферном воздухе плохо рассеиваются вредные примеси. Ранее он объявлялся до утра сегодняшнего дня, но был продлен еще на сутки.
Недавно стало известно, что сильные холода задержатся в Омской области еще на неделю. Например, завтра, 20 февраля, синоптики обещают -27 до -23 градусов в течение дня, в темное время суток температура опустится до -28…-33. В некоторых районах области стоит ожидать и аномальных морозов, столбик термометра может опуститься до -40 градусов. Подробный прогноз на предстоящую неделю смотрите в материале.