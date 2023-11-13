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«Несколько суток воняет жженой резиной». В Омске ввели режим «черного неба»

13 ноября 2023, 02:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области в четвертый раз подряд ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Режим НМУ будет действовать до 10 часов утра 13 ноября. В дальнейшем его могут продлить.

В Омской области ввели режим «черного неба». Пока что он будет действовать до 10 часов утра 13 ноября.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Омичи в социальных сетях сообщают о загрязненном воздухе в городе.

«Дышать нечем. Ужасный воздух пробирается сквозь щели в квартиру», — рассказала омичка Татьяна Емельянова в паблике «Дыши! Омск».
«Жженой резиной уже несколько суток пахнет», — сообщила жительница Омска Елена Сова.
«Левый берег, туман ужасный, через окно сочится, в горле першит от него», — рассказала Татьяна Зыкова.

Напомним, что режим НМУ объявляют в регионе уже четвертый день подряд.

«Режим» возвращается. Омский воздух снова подвергся рассеиванию вредных примесей
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#Омск#Загрязнение#Туман#Режим черного неба#Евгений Игишев#Атмосферный воздух
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