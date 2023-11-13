«Несколько суток воняет жженой резиной». В Омске ввели режим «черного неба»

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
В Омской области ввели режим «черного неба». Пока что он будет действовать до 10 часов утра 13 ноября.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Омичи в социальных сетях сообщают о загрязненном воздухе в городе.
«Дышать нечем. Ужасный воздух пробирается сквозь щели в квартиру», — рассказала омичка Татьяна Емельянова в паблике «Дыши! Омск».
«Жженой резиной уже несколько суток пахнет», — сообщила жительница Омска Елена Сова.
«Левый берег, туман ужасный, через окно сочится, в горле першит от него», — рассказала Татьяна Зыкова.
Напомним, что режим НМУ объявляют в регионе уже четвертый день подряд.