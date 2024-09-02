Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

Омичей предупредили, что в первую неделю сентября на двух популярных каналах будут проходить профилактические работы. Речь идет о каналах ОРТРК 12 и ЧЕ. Как сообщается на официальном сайте цифрового эфирного телевидения, отключение вещания запланировано на утренние часы — с 6:00 до 14:00.