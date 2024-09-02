Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Новость №1. В сентябре в Омске станет на два телеканала меньше
Омичей предупредили, что в первую неделю сентября на двух популярных каналах будут проходить профилактические работы. Речь идет о каналах ОРТРК 12 и ЧЕ. Как сообщается на официальном сайте цифрового эфирного телевидения, отключение вещания запланировано на утренние часы — с 6:00 до 14:00.
Новость №2. Омичи сообщили о неприятном химическом запахе на Левом берегу
Омичи снова пожаловались на качество атмосферного воздуха, на этот раз неприятный запах заметили жители левобережья. По словам местных, из-за «вони» невозможно даже нормально проветрить свои дома. Позже в Минприроды Омской области пояснили, что запах образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.
Новость №3. Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда»
Омичи раскупили почти все билеты на первый матч нового сезона. Игра пройдет 4 сентября, соперником «ястребов» станет новосибирская «Сибирь». Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах осталось лишь несколько мест. Также для бронирования доступна одна из VIP-лож.