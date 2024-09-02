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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

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Отключение телевидения, качество воздуха и хоккейный ажиотаж. Омск сегодня

2 сентября 2024, 14:30
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В сентябре в Омске станет на два телеканала меньше

Омичей предупредили, что в первую неделю сентября на двух популярных каналах будут проходить профилактические работы. Речь идет о каналах ОРТРК 12 и ЧЕ. Как сообщается на официальном сайте цифрового эфирного телевидения, отключение вещания запланировано на утренние часы — с 6:00 до 14:00.

Профилактические работы. Омичам рассказали, какие телеканалы отключат в сентябре
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Новость №2. Омичи сообщили о неприятном химическом запахе на Левом берегу

Омичи снова пожаловались на качество атмосферного воздуха, на этот раз неприятный запах заметили жители левобережья. По словам местных, из-за «вони» невозможно даже нормально проветрить свои дома. Позже в Минприроды Омской области пояснили, что запах образовался из-за превышения в воздухе вредных веществ.

Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
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Новость №3. Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда»

Омичи раскупили почти все билеты на первый матч нового сезона. Игра пройдет 4 сентября, соперником «ястребов» станет новосибирская «Сибирь». Согласно данным с официального сайта клуба, на секторах осталось лишь несколько мест. Также для бронирования доступна одна из VIP-лож.

Омичи раскупили почти все билеты на первый матч «Авангарда» в новом сезоне
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