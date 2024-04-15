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иллюстрация

20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу

15 апреля 2024, 07:59
Фото: Город55
иллюстрация

Десять предприятий из Омска попались на незаконных выбросах вредных веществ

Омской межрайонной природоохранной прокуратуре стало известно, что общий объем выбросов превысил 20 тонн в год. В связи с этим прокуратура внесла представления руководителям организаций и привлекла виновных к административной ответственности.

10 омских предприятий были пойманы на выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешительных документов. В Омской межрайонной природоохранной прокуратуре отметили, что в целом объем выбросов превысил 20 тонн в год.

После проверки прокуратура внесла руководителям организаций представления. Отметим, что в суде четыре компании обязали провести инвентаризацию источников выбросов и поставить производственные площадки на учет в контролирующие органы.

В итоге большинство нарушений было устранено, а виновные лица привлечены к ответственности. Прокуратура контролирует соблюдение требований законодательства по охране атмосферного воздуха.

Напомним, что последний раз режим «черного неба» объявляли 6 апреля. До этого омичи испытывали неудобства из-за сероводорода, который имеет специфический запах тухлых яиц. Специалисты сообщили, что уровень сероводорода в Центральном округе в тот день превысил норму на 1,1%. До этого с 10 вечера до 11 часов утра в Омске действовал режим НМУ, во время которого предприятия как раз должны были снизить свои выбросы.

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