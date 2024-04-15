20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу

Напомним, что последний раз режим «черного неба» объявляли 6 апреля. До этого омичи испытывали неудобства из-за сероводорода, который имеет специфический запах тухлых яиц. Специалисты сообщили, что уровень сероводорода в Центральном округе в тот день превысил норму на 1,1%. До этого с 10 вечера до 11 часов утра в Омске действовал режим НМУ, во время которого предприятия как раз должны были снизить свои выбросы.