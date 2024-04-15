20 тонн в год. Десять омских предприятий уличили во вредных выбросах в атмосферу

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
10 омских предприятий были пойманы на выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешительных документов. В Омской межрайонной природоохранной прокуратуре отметили, что в целом объем выбросов превысил 20 тонн в год.
После проверки прокуратура внесла руководителям организаций представления. Отметим, что в суде четыре компании обязали провести инвентаризацию источников выбросов и поставить производственные площадки на учет в контролирующие органы.
В итоге большинство нарушений было устранено, а виновные лица привлечены к ответственности. Прокуратура контролирует соблюдение требований законодательства по охране атмосферного воздуха.
Напомним, что последний раз режим «черного неба» объявляли 6 апреля. До этого омичи испытывали неудобства из-за сероводорода, который имеет специфический запах тухлых яиц. Специалисты сообщили, что уровень сероводорода в Центральном округе в тот день превысил норму на 1,1%. До этого с 10 вечера до 11 часов утра в Омске действовал режим НМУ, во время которого предприятия как раз должны были снизить свои выбросы.