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В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после пожара в Нефтяниках

В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после пожара в Нефтяниках

26 апреля 2024, 05:22
Фото: Город55
Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» взяли пробы рядом с очагом возгорания.

В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха в городе после пожара, который произошел вчера, 25 апреля, на Красноярском тракте. Там на грузовом складе загорелись цистерны с растворителем.

Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» взяли пробы воздуха рядом с очагом возгорания.

«Жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздух не установлено» — рассказали в Роспотребнадзоре.

Пожар начался около полудня. Полностью справиться с огнем удалось спустя 2,5 часа. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Густой черный дым был виден практически со всех частей города.

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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Жалобы#Ликвидация#Предприятие#Атмосферный воздух#Нефтепродукты#Контроль#Терминал
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