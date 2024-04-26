В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха после пожара в Нефтяниках

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В омском Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воздуха в городе после пожара, который произошел вчера, 25 апреля, на Красноярском тракте. Там на грузовом складе загорелись цистерны с растворителем.
Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области» взяли пробы воздуха рядом с очагом возгорания.
«Жалоб от населения на неприятные запахи и плохое самочувствие не поступало. По результатам лабораторных исследований превышений гигиенических нормативов исследуемых загрязняющих веществ в атмосферном воздух не установлено» — рассказали в Роспотребнадзоре.
Пожар начался около полудня. Полностью справиться с огнем удалось спустя 2,5 часа. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Густой черный дым был виден практически со всех частей города.